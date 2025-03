Maximilian Ernecker wechselt zu SixtySeven Racing

Kurz vor dem beginn der Europameisterschaften EMX250 im spanischen Cozar wechselte der österreichische ADAC MX Junior Cup Champion Maximilian Ernecker von WZ racing KTM zu SixtySeven Racing.

Das österreichische Talent Maximilian Ernecker gewann im vergangenen Jahr den ADAC MX Junior Cup 125 und holte in Kegums einen Laufsieg der EMX125. In diesem Jahr wollte er im Team WZ Racing in die EMX250 aufsteigen. Kurz vor Saisonbeginn an diesem Wochenende im spanischen Cozar ist der Österreicher ins deutsche Team SixtySeven Racing gewechselt, das mit Mark Scheu und Arvid Luning in der WM mit Husqvarna-Motorrädern antritt. Ernecker wird aber auf KTM ausrücken.

«Wir freuen uns auf Maximilian Ernecker», heißt es in der Mitteilung des Teams. «Maximilian wird in der Saison 2025 für uns in der EMX250-Europameisterschaft und am ADAC Youngster Cup antreten! Mit seiner Schnelligkeit, Entschlossenheit und seinem Können sind wir bereit, uns den größten Herausforderungen zu stellen.»