WSX plant Rennen in Kapstadt (Südafrika)

Serienvermarkter SX Global will seinem Anspruch gerecht werden, die FIM Supercross-WM weltweit auszurichten. Nach London und Buenos Aires wurde nun Kapstadt als Veranstaltungsort vorgestellt, allerdings ohne Kalender.

Zwar gibt es noch keinen Kalender für die FIM Supercross WM 2025, aber es wurden mit London und Buenos Aires bereits zwei Veranstaltungsorte bekanntgegeben. Heute wurde mit Kapstadt in Südafrika ein dritter Austragungsort vorgestellt, der den Anspruch von Serienvermarkter SX Global unterstreicht, die Supercross-WM weltweit auszurichten. Das DHL-Stadium von Kapstadt, in dem die Rennen ausgetragen werden sollen, wurde anlässlich der Fußball-WM im Jahre 2010 fertiggestellt und bietet eine Kapazität von 55.000 Zuschauerplätzen.

Tom Burwell, CEO von World Supercross, erklärte: «Die Expansion der Supercross-WM auf Afrika ist ein historischer Meilenstein und zeigt unseren Ehrgeiz, Supercross zu den Fans in allen Teilen der Welt zu bringen. Südafrika hat ein reiches sportliches Erbe und wir freuen uns darauf, eine Show mit Weltklasse-Fahrern auszurichten. Das DHL-Stadion in Kapstadt ist ein spektakulärer Veranstaltungsort und wir können es kaum erwarten, die Supercross-WM an diesen Ort zu bringen.»

Der Kalender für 2025 soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.