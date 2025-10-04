SidecarCross-DM Kleinhau: Entscheidung am Samstag

Das Finale zur Deutschen Meisterschaft in Kleinhau findet bereits am Samstag, 4. Oktober, statt. Tim Prümmer tritt mit dem Franzosen Rodolphe Lebreton an. Am Sonntag starten die Teams Prümmer und Peter im niederländische

Weil der Tag der deutschen Einheit am Freitag für die DM-Gespannteams eine entspannte An- und Abreise erlaubt, findet das Finale zur Deutschen Meisterschaft bereits am Samstag statt. Tim Prümmer führt die Meisterschaft derzeit mit 36 Punkten Vorsprung auf Adrian Peter/Joel Hoffmann an. Am letzten Samstag verletzte sich Jarno Steegmans bei der Team-WM im niederländischen Heerde, sodass der Lokalmatador Ersatz suchen musste. Den fand er kurzfristig mit Rodolphe Lebreton. Prümmer und der Franzose sind ein eingespieltes Team: Die Saison 2024 bestritten sie gemeinsam. Auch wenn sie als Titelfavoriten gelten, dürfte es ein spannendes Finale geben. Für den Samstag ist Regen angesagt. Damit wird die ohnehin anspruchsvolle Strecke von Kleinhau noch kniffliger.

Prümmer/Lebreton und Peter/Hoffmann wollen von Kleinhau aus ins niederländische Holten fahren. Dort wird am Sonntag der vorletzte Lauf zur niederländischen Meisterschaft ausgetragen. Das Finale findet dann am 11. Oktober (ebenfalls ein Samstag) in Valkenswaard statt. Im ONK-Championat führen die neuen Weltmeister Koen Hermans/Ben van den Bogaart mit 451 Punkten vor Stephan Wijers/Han van Hal mit 404 Punkten. Nurmehr diese beiden Teams kämpfen nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Justin Keuben um den Titel.

DM-Stand nach 14 von 16 Läufen: 1. Prümmer, 308 Punkte. 2. Peter 272. 3. Erlecke 211. 4. Hofmann 201. 5. Hengster 192. 6. Weinmann 163. 7. Hoormann 152. 8. Seifert 142. 9. Foden und A. Knübben, je 130.