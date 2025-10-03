WSX 2025 Kalender-Update: Jetzt WM-Lauf in Stockholm

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Am 6. Dezember soll es einen WM-Lauf in Stockholm geben
© WSX

Am 6. Dezember soll es einen WM-Lauf in Stockholm geben

Nur wenige Tage vor dem ursprünglich am 18. Oktober geplanten Beginn der FIM Supercross-WM hat Serienpromoter SX Global ein Kalender-Update vorgelegt. Das Grand Prix of Malaysia entfällt, ein schwedischer GP kommt dazu.
Kurz vor dem ursprünglichen Beginn der FIM Supercross-WM hat Serienvermarkter SX Global einen neuen Kalender vorgelegt. Die WM sollte eigentlich am 18. Oktober in Kuala Lumpur (Malaysia) beginnen. Dieser Termin wurde wegen Organisationsproblemen abgesagt. Statt dessen wurde kurzerhand Stockholm in den Kalender aufgenommen, wo am 6. Dezember der 4. Lauf ausgetragen werden soll.

2025 FIM World Supercross Championship (Stand 3. Oktober 2025)

08.11.2025 - Buenos Aires, Oscar & Juan Gálvez Racetrack
15.11.2025 - Kanada, Vancouver – BC Place
29.11.2025 - Australien GP, Gold Coast – Cbus Super Stadium
06.12.2025 – Schweden, Stockholm
13.12.2025 - Südafrika, Kapstadt – DHL Stadium


