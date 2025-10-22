Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
SidecarCross: Drama beim SM-Finale für Käser/Strauss

Von Axel Koenigsbeck
Titel mit tragischem Ende: Käser/Strauss stürzen beim SAM-Finale schwer
© Koenigsbeck

Titel mit tragischem Ende: Käser/Strauss stürzen beim SAM-Finale schwer

Statt mit einer fröhlichen Meisterfeier endete die diesjährige Schweizer Meisterschaft für das SidecarCross-Team Nevio Käser/Marius Strauss fatal. Die Champions zogen sich schwere Verletzungen zu.
Für den 16-jährigen Nevio Käser und seinen gestandenen Beifahrer Marius Strauss standen die Signale vor dem Finale am letzten Sonntag in Schwarzenburg auf Titelgewinn. Doch bei einem Startsturz, in den mehrere Gespanne verwickelt waren, zog sich das Duo schwere Verletzungen zu. Käser und Strauss mussten ins Krankenhaus nach Bern geflogen werden. Wie das Team #859 aktuell auf seiner Facebook-Seite meldet, zog sich Fahrer Käser Verletzungen an der Lunge, an den Fortsätzen einiger Brustwirbel sowie einen Rippenbruch zu. Strauss erlitt ebenfalls Knochenbrüche, unter anderem im Bereich der Halswirbelsäule. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand wird das Team via Facebook kommunizieren.

Zwei Wochen zuvor hatten sich Käser/Strauss mit einem Doppelsieg vor Marco und Remo Heinzer sowie Remo und Luca Käser in Escholzmatt in die beste Ausgangsposition für den Titelgewinn gebracht. Da das Rennen in Schwarzenburg nach dem Unfall abgebrochen wurde, sind Käser/Strauss SAM-Meister. SPEEDWEEK.com wünscht baldige und vollständige Genesung.

Endstand SAM-Meisterschaft:

1. Käser/Strauss 449 Punkte. 2. M.Heinzer/R.Heinzer 441. 3. Bolliger/Leutwyler 430. 4. R.Käser/L.Käser 427. 5. S.Buob/Marc Buob 390. Berger/Vollenweider 227. 7. M.Büeler/A.Büeler 197. 8. Bühler/Zbären 197. 9. Graber/Meier 197. 10. Zurfluh/Hehli 185.

