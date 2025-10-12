Valkenswaard: Kay de Wolf besiegt Jeffrey Herlings

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Nestaan Husqvarna Werksfahrer Kay de Wolf das Saisonfinale der Dutch MX Nationals im Sand von Valkenswaard vor Jeffrey Herlings (KTM) und Liam Everts (Husqvarna).

Das Saisonfinale der Dutch MX Nationals auf dem früheren WM-Kurs in Valkenswaard bot schon einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Saison. Kay de Wolf forderte seinen Landsmann und Sandkönig Jeffrey Herlings auf dem 450er Motorrad zum Prestige-Duell heraus und gewann. Allerdings machte es 'The Bullet' seinem Herausforderer nicht leicht.

Schon im ersten Lauf setzten sich die 3 WM-Protagonisten an der Spitze ab. Jeffrey Herlings, Kay de Wolf und Liam Everts trennten am Ende nur 2 Sekunden. Dahinter klaffte bereits eine Lücke von 1:39. Sven van der Mierden wurde hinter den 3 WM-Protagonisten Vierter.

Jeffrey Herlings übernahm auch im zweiten Rennen die Führung und erneut entbrannte das Duell zwischen ihm und de Wolf, den der Youngster diesmal für sich entscheiden konnte. Tiebreaker zugunsten des Tagessieges war de Wolfs besserer zweiter Lauf. Liam Everts wurde erneut Dritter, nach einem Fehler allerdings mit einem Rückstand von 14 Sekunden. Van der Mierden hatte auf Platz 4 knapp 2 Minuten Rückstand und war am Ende der einzige Fahrer, der von den Top-3 nicht überrundet wurde.

Ergebnis Dutch MX Valkenswaard:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-2

3. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-3

4. Sven van der Mierden (NL), Kawasaki, 4-4