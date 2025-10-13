Nach Todes-Drama: Dean Wilson siegt unter Tränen

Dean Wilson (Honda) gewann beide Läufe der australischen Supercross-Meisterschaften und am selben Tag erlag seine Mutter einem Krebsleiden. Der Schotte brach nach der Zieldurchfahrt mental völlig zusammen.

Was ist sportlicher Erfolg in diesem Moment noch wert?

«Es war das härteste Wochenende meines Lebens», erklärte Dean Wilson nach seinem Doppelsieg in der australischen Supercross-Serie.

«Ich habe heute früh meine Mutter verloren», sagte der Schotte unter Tränen. «Leider konnte sie ihren Kampf gegen den Krebs nicht gewinnen. Ich bin innerlich zerbrochen, denn sie war ein Teil von mir. Ich musste meinen Tag und mein Rennen fortsetzen – genau das hätte sie von mir gewollt. Meine Mutter und ich, wir waren so eng wie Klebstoff. Sie war mein Fels in der Brandung. Ich kann nur hoffen, dass mein Sohn eines Tages eine ebenso tiefe Beziehung zu seiner Mutter hat, wie ich sie zu meiner hatte. Umarme deine Mutter und sag ihr, dass du sie liebst – es ist schneller vorbei, als du denkst. Am Ende habe ich mit einem Doppelsieg gewonnen. Die letzten Worte meiner Mutter an mich waren, dass sie von nun an mein Schutzengel sein wird.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com sprechen wir Dean Wilson und seiner Familie in diesen schweren Stunden des Verlustes unser aufrichtiges Beileid aus.