Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Bautista attestiert Toprak Gedächtnislücken

Nach Todes-Drama: Dean Wilson siegt unter Tränen

Von Thoralf Abgarjan
Dean Wilson verlor seine Mutter, während er in Australien antrat
© Copyright-Free

Dean Wilson verlor seine Mutter, während er in Australien antrat

Dean Wilson (Honda) gewann beide Läufe der australischen Supercross-Meisterschaften und am selben Tag erlag seine Mutter einem Krebsleiden. Der Schotte brach nach der Zieldurchfahrt mental völlig zusammen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Was ist sportlicher Erfolg in diesem Moment noch wert?
«Es war das härteste Wochenende meines Lebens», erklärte Dean Wilson nach seinem Doppelsieg in der australischen Supercross-Serie.

«Ich habe heute früh meine Mutter verloren», sagte der Schotte unter Tränen. «Leider konnte sie ihren Kampf gegen den Krebs nicht gewinnen. Ich bin innerlich zerbrochen, denn sie war ein Teil von mir. Ich musste meinen Tag und mein Rennen fortsetzen – genau das hätte sie von mir gewollt. Meine Mutter und ich, wir waren so eng wie Klebstoff. Sie war mein Fels in der Brandung. Ich kann nur hoffen, dass mein Sohn eines Tages eine ebenso tiefe Beziehung zu seiner Mutter hat, wie ich sie zu meiner hatte. Umarme deine Mutter und sag ihr, dass du sie liebst – es ist schneller vorbei, als du denkst. Am Ende habe ich mit einem Doppelsieg gewonnen. Die letzten Worte meiner Mutter an mich waren, dass sie von nun an mein Schutzengel sein wird.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com sprechen wir Dean Wilson und seiner Familie in diesen schweren Stunden des Verlustes unser aufrichtiges Beileid aus.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 13.10., 23:55, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 14.10., 00:30, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Di. 14.10., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Di. 14.10., 01:50, Sky Cinema Classics SD
    Das verrückteste Auto der Welt
  • Di. 14.10., 03:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 14.10., 03:40, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 14.10., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Di. 14.10., 04:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 14.10., 04:40, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 14.10., 05:05, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1310212013 | 5