Lineup der Supercross-WM: Ken Roczen ist Favorit
Ken Roczen geht als Favorit ins Rennen
Am 8. November startet in Buenos Aires die neue Saison der Supercross-Weltmeisterschaft. Inzwischen herrscht weitgehend Klarheit darüber, dass die beiden Suzuki-Piloten Ken Roczen und Jason Anderson an allen fünf Veranstaltungen teilnehmen werden.
Über den aktuellen Fitnesszustand von Anderson lässt sich derzeit nur spekulieren. Sollte er in Topform sein, zählt er zweifellos zu den schnellsten Fahrern im Feld. Nach der Papierform gilt allerdings Ken Roczen als aussichtsreichster Titelkandidat. Der Deutsche gewann die WM-Serie bereits in den Jahren 2022 und 2023, bevor sich Eli Tomac (Yamaha) 2024 den Titel sicherte. Tomac, ebenso wie Cooper Webb (Yamaha) und Justin Cooper (Yamaha), wird in dieser Saison jedoch nur als Wildcard-Starter an einzelnen Rennen teilnehmen.
SX1:
Quad Lock Honda
Joey Savatgy (USA)
Christian Craig (USA)
Rick Ware Yamaha
Henry Miller (USA)
Devin Simonson (USA)
Pipes Motorsports Suzuki
Ken Roczen (USA)
Jason Anderson (USA)
MotoConcepts Honda
Austin Politelli (USA)
Ryan Breece (USA)
Team GSM
Greg Aranda (F)
Jordi Tixier (F)
Bud Racing Kawasaki
Justin Hill (USA)
Matt Moss (AUS)
Stark
Vince Friese (USA)
Jorge Zaragoza (E)
Wildcards
Justin Cooper (USA) – Buenos Aires GP & R02 Canadian GP
Eli Tomac (USA) – Canadian GP & R03 Australian GP
Cooper Webb (USA) – Australian GP
In der SX2-Kategorie zählen Titelverteidiger Shane McElrath sowie der Champion von 2023, Max Anstie, zu den Topfavoriten. Der zweite Fahrer des Teams Quad Lock Honda wurde bislang noch nicht offiziell benannt.
US-Shootingstar Haiden Deegan (Yamaha) wird beim Saisonauftakt in Buenos Aires mit einer Wildcard an den Start gehen, bevor er sich wieder auf seine US-Verpflichtungen konzentriert.
SX2:
Quad Lock Honda
Shane McElrath (USA)
TBC
Rick Ware Racing
Enzo Lopes (BRA)
Coty Schock (USA)
Pipes Motorsports Suzuki
Kyle Chisholm (USA)
Robbie Wageman (USA)
MotoConcepts Racing
Cullin Park (USA)
Noah Viney (USA)
Team GSM
Max Anstie (GB)
Maxime Desprey (F)
Bud Racing Kawasaki
Cole Thompson (CAN)
Kyle Peters (USA)
Stark
Michael Hicks (USA)
Lance Kobusch (USA)
Wildcard:
Haiden Deegan (USA) – Buenos Aires City GP & R03 Australian GP