Motocross-WM MXGP

Yamaha: Seewer und Tonus im neuen Look

Bevor am Sonntag auf Riola Sardo der inoffizielle Startschuss in die neue MXGP-Saison fällt, veröffentlichte Yamaha die ersten Bilder im 2020er-Design – mit den Schweizern Jeremy Seewer und Arnaud Tonus.

Im August 2019 gab Yamaha im Rahmen des Grand Prix von Imola bekannt, wie die Teamstruktur in der Motocross-WM ab 2020 aussehen würde: Die bedeutendste Veränderung war bekanntlich das neue MXGP-Werksteam, wo die Wilvo-Truppe in die großen Fußstapfen von Rinaldi trat. Mit Vizeweltmeister Jeremy Seewer und Arnaud Tonus sind 2020 neben dem Franzosen Gautier Paulin gleich zwei Hoffnungsträger aus der Schweiz auf der YZ450FM im Einsatz. Eingekleidet werden sie von Alpinestars, wie wir es von Seewer schon aus dem Vorjahr kennen.

«Wir sind glücklich, dass wir den Zweiten des Vorjahres, Jeremy Seewer, ein drittes Jahr in der Yamaha-Familie haben. Er ist immer noch sehr jung und hat in den vergangenen drei Jahren unglaubliche Fortschritte gezeigt», schwärmte Alexandre Kowalski, Yamaha Motor Europe MX Racing Manager, vom 25-Jährigen. «Er wird das Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team anführen und wird von seinen Teamkollegen Arnaud Tonus und Gautier Paulin unterstützt, zwei Fahrer, die 2019 viele Podestplätze feierten.»

Neu ist 2020 außerdem, dass Yamaha in beiden Klassen unter der Bezeichnung «Monster Energy Yamaha Factory» antritt, nachdem KEMEA offiziell zum MX2-Werksteam ernannt wurde. Dort fahren auch 2020 Jago Geerts und Ben Watson. Als einer von nur drei Laufsiegern im Jahr 2019 geht nach dem Aufstieg des zweifachen Weltmeisters Jorge Prado (Red Bull KTM) vor allem Geerts als Mitfavorit in den Kampf um die MX2-Krone.

Übrigens: Erstmals fahren Yamaha Motor Europe N.V. und die amerikanischen Kollegen von Yamaha Motor USA in Sachen Design eine einheitliche Linie. Damit soll die weltweite Partnerschaft mit Monster sowie das globale Image der Marke unterstrichen werden, ließ Yamaha wissen.

Schon am Sonntag startet in Riola Sardo die offene italienische Meisterschaft «Internazionali d‘Italia» und auch die Yamaha-Werkstruppe wird beim traditionellen Härtetest zum Saisonbeginn erwartet. Die MXGP-WM beginnt dann in Matterley Basin, wo am 1. März der erste von insgesamt 20 Grand Prix ansteht.