Motocross-WM MXGP

Tim Gajser (Honda): Harte Schinderei und ein Tattoo

MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) rüstet sich dieser Tage auf Sardinien mit einem besonderen Training für die Titelverteidigung.

Für Honda-Star Tim Gajser (23) wartet 2020 die harte und kräftezehrende Titelverteidigung in der Motocross-Königsklasse. Der Slowene wird mit den Red Bull-KTM-Assen Tony Cairoli und Jeffrey Herlings harte Gegner vorfinden, die beide wieder fit sind. Dazu kommen einerseits Asse wie der Belgier Clement Desalle (Kawasaki) und der ebenfalls zum Kawasaki-Werksteam gewechselte Franzose Romain Febvre.

Auch im neu formierten Wilvo-Yamaha-Werksteam ist man heiß auf die kommende Saison. Mit dem Schweizer Vizeweltmeister Jeremy Seewer, dessen Landsmann Arnaud Tonus und dem Franzosen Gautier Paulin stehen hier gleich drei Podiumskandidaten im Line-Up. Gespannt darf man auch auf den deutschen Debütant Henry Jacobi sein, der bei Yamaha M.C. Migliori ebenfalls edles Material zur Verfügung haben wird.

Vor diesem Hintergrund will sich Tim Gajser für 2020 noch akkurater vorbereiten. Der Slowene verbrachte zuletzt ein privates Trainingslager auf Sardinien. Dort war er aber weniger mit seiner Honda unterwegs, sondern arbeitete intensiv an seiner körperlichen Fitness. Dafür hatte Gajser mit Bostjan Renko einen bekannten Trainer mit an Bord. Renko ist Bodybuilding-Ikone und betreibt in Ptuj ein Fitnessstudio.

Auf Sardinien wurde viel mit dem Fahrrad sowie mit Cross-Fit- und Ausdauer-Sessions geschuftet. Zudem war Gajser viel mit seinem Enduro-Mountainbike aus dem Hause Spezialized unterwegs. Auch zwei gute Kumpels des dreifachen Weltmeisters sorgten im Camp auf Sardinien für moralische Unterstützung.

Gajser freute sich auch über den Dakar-Triumph von Ricky Brabec. Damit hat Honda 2019/20 nach MotoGP und MXGP die wichtigsten Motorrad-Titel eingeheimst.

Die neue Rennsaison beginnt für Gajser bereits am kommenden Wochenende mit der ersten Station zur offenen italienischen Meisterschaft in Riola Sardo, wo der Slowene in den vergangenen Jahren bereits Stammgast war.

Gemeinsam mit Freundin Spela ließ sich der Champion ein spezielles und jeweils identisches Tattoo in die Innenseite der Unterarme stechen.