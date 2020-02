Motocross-WM MXGP

GasGas-Design enthüllt: Es kann losgehen!

Im Vorfeld des britischen Grand Prix in Matterley Basin wurde das neue Motocross-Werksaufgebot von GasGas mit den MXGP-Assen Glenn Coldenhoff und Ivo Monticelli präsentiert.

Motocross-GP-Promoter Infront darf sich freuen, denn die Schweizer gehen mit einem nominell weiteren Werksteam in der MX2- und MXGP-Klasse in die neue Saison. Zur Erinnerung: Erst im Herbst 2019 wurde die spanische Traditionsmarke GasGas in die Pierer Mobility AG integriert. Nach minimaler Vorlaufzeit erfolgt nun bereits der mit Spannung erwartete Einstieg in die Motocross-WM.

Am Freitag wurden die Farben und das Design des neu gestalteten Auftritts vorgestellt. SPEEDWEEK.com-User wissen bereits: In der MXGP-Klasse wird das belgische Team Standing Construct die GasGas-450er-Motorräder, die auf KTM-Basis beruhen, einsetzen. Die Fahrer sind der Niederländer Glenn Coldenhoff (29) und Ivo Monticelli (25) aus Italien. In der MX2-Klasse ist es das deutsche Team Diga ProCross aus Köln mit den Hoffnungsträgern Jeremy Sydow (19) und Simon Längenfelder (15).

«Der heutige Tag ist ein sehr stolzer und wichtiger Moment für alle, die am Projekt GasGas-Motorräder beteiligt sind», unterstrich Offroad-Vize-Präsident Robert Jonas. «Es ist der aufregende Beginn eines neuen Kapitels und der Start einer Reise in den Motocross-Bereich auf Top-Niveau. GasGas hat eine reiche Vergangenheit im Offroad-Sport und ist eine Marke, die für den Spaßfaktor steht. Mit Standing Construct und Diga ProCross haben wir zwei etablierte und leidenschaftlicher Teams, die perfekt zu GasGas passen. Wie immer ist der erste Grand Prix des Jahres ein besonderer Moment und für GasGas auch ein historischer.»

«Es ist großartig, für eine neue Marke in der MXGP-Serie zu fahren und ein Teil der GasGas-Geschichte zu sein», freute sich Coldenhoff, der 2019 zwei Grand Prix gewinnen konnte und die WM als Dritter beendete. «Ich habe wirklich hart über den Winter gearbeitet. Natürlich gibt es Erwartungen seitens des Teams und auch von mir selbst. Aber wir fahren schließlich MXGP und das Ziel ist Siege einzufahren – hoffentlich können wir das auch schaffen.»

«Es ist ein neues Motorrad und ein neues Projekt und bin wirklich froh darüber, was mir GasGas und das Team bereitgestellt haben», lobte Monticelli. «Ich hatte eine großartige Vorsaison und habe mich wirklich bestmöglich vorbereitet, damit ich startklar bin für die neue Saison. Ich bin bereit Gas zu geben.»