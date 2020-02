Motocross-WM MXGP

Jeff Herlings fährt bis Ende 2023 bei Red Bull KTM

Der vierfache Motocross-Weltmeister Jeffrey Herlings hat seinen KTM-Vertrag vor dem Saisonstart in Matterley Basin/GB um drei weitere Jahre bis Ende 2023 verlängert.

Jeff Herlings kämpft 2020 gemeinsam mit seinen Teamkolllegen Tony Cairoli und Jorge Prado in der MXGP-Klasse um die Weltmeisterschaft. Im Vorfeld des Motocross-GP-Saisonbeginns in Matterley Basin in Großbritannien gibt es die erste aktuelle Meldung, was neue Verträge betrifft. Jeffrey Herlings hat seinen Deal mit KTM um drei Jahre bis Ende 2023 verlängert.

«Ich bin sehr, sehr happy. Ich bin seit 2009 bei KTM und am Ende dieses kommenden Vertrags werden es dann 15 Jahre sein», strahlt Herlings. «Ich bin aufgeregt und froh, dass ich bei der orangen Familie bleiben kann. Ich habe mit Pit Beirer und der Crew seit dem Beginn meiner Karriere mit 14 Jahren gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass ich es drei weitere Jahre tun kann.»

Herlings hat nun Sicherheit und kann sich voll auf die Saison 2020 konzentrieren: «Es ist gut, dass ich dieses Thema vor dem ersten Grand Prix erledigt habe. Mein Herz ist bei KTM und sie sind meine Familie. Ich bin dankbar, dass sie mir vertrauen und ich glaube an sie, das Motorrad und all die Leute, mit denen ich arbeite. Ich werde mit KTM weiter Rennen fahren bis ich 28 bin und bin super happy darüber. Hoffentlich haben wir noch viele glückliche Tage vor uns.»

«Dieser Vertrag bedeutet mir auch persönlich viel, denn es war im Jahr 2009 als wir diesem jungen Kerl und seiner Familie unser Wort gegeben haben, dass wir gut auf ihn aufpassen und er eine große Zukunft vor sich hat“, erinnert sich KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer. „Wir wollten dabei ein Partner sein. Wir sind gemeinsam durch so viele Ups and Downs gegangen und er hat alle seine Siege und WM-Titel mit uns geholt - mit einer einzigen Marke. Es ist sehr emotional daran zu denken, dass er seine ganze Karriere mit einer einzigen Marke bestreiten könnte. Ich bin froh, dass wir uns so früh über alles für drei weiter Jahre geeinigt haben. Ich wünsche Jeffrey eine gesunde und starke Saison und vor allem eine noch längere gemeinsame Zukunft, wenn er mit dem Rennsport aufgehört hat.»

Übrigens:Auto-Freak Jeffrey Herlings ist bereits seit zehn bei KTM als Werksfahrer unter Vertrag. Bereits im Jahr 2011 fuhr «The Bullet» um den WM-Titel in der MX2-Klasse, zog damals aber gegen den Deutschen Ken Roczen den Kürzeren.

Seit dieser Zeit hat Herlings 86 GP-Siege eingefahren und vier WM-Titel errungen. 2012, 2013 und 2016 war er MX2-Weltmeister, 2018 gelang dem 25-Jährigen der Gewinn des MXGP-Titels. In den Jahren 2014 und 2015 blieb Herlings die WM-Krone wegen Verletzungen verwehrt. 2018 gewann Herlings unfassbare 17 von 19 MXGP-Events.

Der Mann mit der Startnummer 84 ist längst der erfolgreichste niederländische Motocross-Fahrer aller Zeiten. 2010 eroberte Herlings im Alter von nur 15 Jahren bei seinem zweiten GP-Rennen in Sevlievo in Bulgarien den ersten Podiumsplatz. In Mantua beim zweiten Saisonmeeting stand er das erste Mal auf dem Tages-Podium bevor er dann in Valkenswaard beim niederländischen Grand Prix mit zwei Laufsiegen den ersten GP-Sieg einfahren konnte. Dort blieb er dann sieben Jahre lang unbesiegt.