Motocross-WM MXGP

Motocross-WM-Auftakt: Sturm behindert Auftakt

Der Zeitplan für den Motocross-Saisonstart in Matterley Basin musste für den Samstag wegen Wetterkapriolen geändert werden.

Nicht nur in Mitteleuropa machten das Sturmtief «Bianca» zuletzt vielen Veranstaltern von Sportveranstaltungen zu schaffen, unter anderem mussten dieser Tage wichtige Fußball-Spiele in Salzburg und Bremen sowie der Skiweltcup in Hinterstoder/Oberösterreich verschoben werden. Auch auf der Britischen Insel gibt es beim Start in die neue Motocross-Grand-Prix-Saison für Promoter Infront Moto Racing unvorhergesehene meteorologische Probleme.

Aus Sicherheitsgründen wegen heftiger Sturmböen vor allem in der Nacht auf Samstag musste in Matterley Basin in der Nähe von Winchester der Zeitplan für die Cross-Asse kurzfristig adaptiert werden. Betroffen ist der Ablauf für den Samstag. Demnach werden die freien Trainingssessions und das Qualifying nach hinten versetzt und gemeinsam ausgefahren.

Um Zeit zu sparen und keine Risiken einzugehen, wurden als erste Maßnahme bereits die freien Trainings und die Zeittrainings für die Klassen EMX und der Frauen-WM-Serie WMX zusammengelegt. Es gibt also kein freies Training.

Auch in den beiden WM-Top-Kategorien MX2 und MXGP werden die Startpositionen für den Sonntag gleich im ersten Training ausgefahren, das somit bereits als kombiniertes Zeittraining und Qualifying ausgerufen wird. Für die MX2-Klasse geht es um 14 Uhr (MEZ) los, die MXGP-Fahrer kämpfen ab 14.45 Uhr um die Startplätze für den Sonntag.

Zum Vergleich: Die MX2-Kategorie wäre mit ihrem Quali-Rennen gemäß ursprünglichen Zeitplan um 16.05 Uhr Mitteleuropäischer Zeit an der Reihe gewesen, die MXGP-Kategorie wäre um 17 Uhr gefolgt.

Übrigens: Die Wettervorhersagen melden seit Tagen zudem für den Samstag eine hohe Regenwahrscheinlichkeit. Der Sonntag bietet mit nur 15 Prozent Regengefahr deutlich bessere Vorzeichen.