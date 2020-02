Motocross-WM MX2

GasGas-Junioren: Vorfreude bei Sydow & Längenfelder

Für die deutschen Motocross-Hoffnungsträger Jeremy Sydow und Simon Längenfelder beginnt am Samstag die Ära als GasGas-Junioren in der MX2-WM.

Nach der Übernahme der spanischen Offroad-Schmiede GasGas im Herbst durch die Pierer Mobility AG ging es Schlag auf Schlag. Am Freitag vor dem Auftakt in die neue Cross-GP-Saison wurden die Teams in den roten GasGas-Farben nun vorgestellt. In der MX2-WM bekommen unter der Bezeichnung Team DIGA ProCross GasGas Factory Juniors zwei deutsche Hoffnungsträger die Chance sich zu beweisen.

Für den Bayern Simon Längenfelder (15) ist es die absolute Premiere in der GP-Szene, während der Chemnitzer Jeremy Sydow (19) bereits auf GP-Starts verweisen kann. Sydow holte bei seinem Wildcard-Einsatz für das DIGA ProCross-Team 2019 in Imola den 13. Gesamtrang, damals noch auf Husqvarna. In Durchgang 2 kam Sydow als Zehnter ins Ziel.

«Es ist wirklich eine große Gelegenheit für mich ein Teil des Teams DIGA ProCross Factory Juniors zu sein», strahlt Sydow. «Es wird mein zweites Jahr mit diesem Team. Ich bin wirklich glücklich mit meinem Motorrad und freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich kann es nicht erwarten, Rennen zu fahren und werde natürlich zu jeder Zeit mein Bestes geben.»

Simon Längenfelder war 2019 noch in den EMX-Nachwuchs-Serien und in der ADAC-Nachwuchs-Schmiede mit einer 125er-KTM unterwegs und rutschte am Jahresende wegen den Verletzungspausen sogar in das deutsche Team für das MXoN in Assen. Nun ist der Schüler plötzlich MX2-Werksfahrer. «Es ist super aufregend in dieser Saison bei GasGas zu sein», sagt Längenfelder. «Das wird meine erste volle Saison in der MX2-WM sein und ich weiß, dass ich ein Bike und ein Team habe, mit dem man Erfolg haben kann. Wir hatten eine großartige Vorbereitung über den Winter und ich bin wirklich froh über mein Motorrad. Ich freue mich auf eine großartige Saison.»