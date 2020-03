Motocross-WM MXGP

Romain Febvre (Kawasaki): Kein Start in Valkenswaard

Nachdem Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre bereits den Saisonauftakt in Matterley Basin verpasste, muss er nun auch am bevorstehenden Grand-Prix-Wochenende in Valkenswaard pausieren. Möglicherweise fällt er länger aus.

Nachdem Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre bereits den Saisonauftakt in Matterley Basin verpasste, muss er nun auch auf WM-Runde 2 in Valkenswaard verzichten. Febvre leidet unter starken Schmerzen im Knie- und Beinbereich. «Vor und nach Matterley Basin hatte ich viele Arztbesuche. Es ist nichts gebrochen oder gerissen. Das Problem ist, wenn Schien- und Wadenbein aneinander reiben, kann das sehr schmerzhaft sein. Ich hatte in der Vergangenheit Knieverletzungen. Jedes mal, wenn das Knie einen Schlag bekommt, habe ich starke Schmerzen. Es wurde eine Entzündung im Knochenbereich diagnostiziert. Leider gibt es im Moment für mich nicht viele Optionen. Ich nehme entzündungshemmende Medikamente und versuche, das Bein möglichst zu schonen. Ich muss mich in Geduld üben», erklärte der Franzose.

Nach dem Stand der Dinge kann Febvre auch nicht bei WM-Runde 3 in Argentinien starten. Damit ist die Saison für Febvre bereits gelaufen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.

Zumindest kann sich Febvre in der gegenwärtigen Situation körperlich fit halten. «Ich kann alles machen außer Motocrossfahren. Sogar das Training auf dem Fahrrad ist möglich. Beim Motocrossfahren braucht man die Beine praktisch in jeder Kurve. Und diese Art der Belastung ist im Moment für mein linkes Knie sehr schädlich für den Heilungsprozess.»