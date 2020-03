Motocross-WM MXGP

Romain Febvre (Kawasaki): Erneut angeschlagen

Bei Kawasaki war in Matterley Basin in der MXGP-Klasse nur Clément Desalle am Start. Sein neuer Teamkollege Romain Febvre fehlte.

Das offizielle Werksteam von Kawasaki KRT in der MXGP-Serie war in Matterley Basin beim Auftakt in die neue Motocross-WM-Saison nur mit halber Personalstärke vor Ort. Der Belgier Clement Desalle schaffte nach seiner Verletzungspause im ersten Rennen nach acht Monaten Pause – nach seiner Verletzung vom Russland-GP 2019 – zwei fünfte Plätze.

Erst gar nicht vor Ort in Matterley war Desalles neuer Kawasaki-Teamkollege Romain Febvre. Der 28 Jahre alte Franzose, wie Desalle ebenfalls nach einem bitteren Jahr 2019 auf dem mühsamen Weg zum Comeback, musste auf der Start in Großbritannien kurzfristig verzichten. Der Grund: Febvre schlug sich bereits am Wochenende vor Matterley Basin beim Training das Knie an, ohne dass er jedoch einen Sturz fabrizierte.

«Manchmal muss man mit Verletzungen umgehen können, aber diesmal war es einfach nicht möglich», erklärte der MXGP-Weltmeister aus dem Jahr 2015. Febvre bestätigt auch: «Es ist für mich ein harter Moment mit den aufeinanderfolgenden Verletzungen. Es ist nichts kaput, aber ich habe arge Schmerzen. Ich wollte es versuche, weil ich einfach alles geben wollte.»

Febvre bedankt sich auch bei den Entscheidungsträgern im Team: «Danke, dass mir das Team und unser Hauptsponsor jetzt vertrauen und mir das geben, was ich jetzt brauche, nämlich Zeit.»

Ob Pechvogel Romain Febvre am kommenden Wochenende beim nächsten Härtetest im tiefen Sand im niederländischen Valkenswaard dabei sein wird, ist noch nicht entschieden.