Motocross-WM MXGP

Offiziell: Cross-GP in Arco/I am 5. April abgesagt

Was sich seit Tagen abgezeichnet hat, ist jetzt Tatsache: Der Motocross-WM Lauf kann in Arco am 5. April nicht stattfnden.

Der erste Motocross-GP 2020 ging in Matterley Basin/GB anstandslos über die Bühne, an diesem Wochende findet Valkenswaard/NL statt. Auch Neuquen in Argentinien am 22. März ist bisher nicht gefährdet. Aber der Event in Arco muss zumindest im April über die Klinge springen.

Die FIM Europe und Infront Moto Racing bedauern wegen der Coronavirus-Epidemie und den mehr als 5000 Fällen in Italien die Verschiebung des «MXGP of Trentino» in Italien. Er war zusammen mit den Klassen EMX250 und EMX 2T für 4./5. April vorgesehen und wurde neu auf den 18./19. Juli festgesetzt.

Wegen der zahlreichen Covid-19-Fälle hat die italienische Regierung die Organisation von öffentlichen Events bis 3. Aprili untersagt, dazu kommen immer drastischere Reisebeschränkungen innerhalb der am stärksten betroffenen Regionen, vor allem in Norditalien. Das beeinträchtigt auch die Reisen in den Trentino, wo Arco liegt. Außerdem ist davon auszugehen, dass das Veranstaltungsverbot für die Zeit nach dem 3. April ausgeweitet wird.

Das Ziel von FIM Europe, FIM und von Infront Moto Racing ist es, die FIM Motocross World Championships und die FIM-E Motocross European Championships mit allen Events 2020 durchzuführen.

Der restliche Kalender bleibt vorläufig unverändert und wird bei Bedarf angepasst. Die Funktionäre sind darauf gefasst, weitere Veranstaltungen zu verschieben, falls es erforderlich wird.

Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

22.03.2020 - Argentinien, Neuquen

19.04.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

26.04.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

10.05.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Indonesien, Jakarta

05.07.2020 - Indonesien, Palembang

19.07. 2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-KymiRing, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée