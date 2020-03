Motocross-WM MXGP

KTM, Husqvarna, GasGas: Fracht für Argentinien bereit

Der Motocross-WM-Lauf in Arco di Trento musste zwar vom 5. April auf 19. Juli verschoben werden. Aber der WM-Lauf in Argentinien (22. März) findet planmäßig statt.

Die FIM Europe und Infront Moto Racing haben am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie und den inzwisschen mehr als 9000 bestätigten Erkrankungen in Italien die Verschiebung des «MXGP of Trentino» in Italien beschlossen. Er war zusammen mit den Klassen EMX250 und EMX 2T für 4./5. April vorgesehen und wurde neu auf den 18./19. Juli festgesetzt.

Aber der dritte Motocross-WM-Event 2020 wird aller Voraussicht nach plangemäß am 22. März in Neuquen/Argentinien stattfinden. Bei KTM Factory Racing n Munderfing/Oberösterreich wurde heute das Material in die Frachtkisten verpackt. Morgen wird es vom Logistikpartner von Infront Moto Racing abgeholt und nach Südamerika geschickt.

In Argentinien werden aktuell nur 17 bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet, im Nachbarland Brasilien sind es 31.

Bei KTM parkten heute in Munderfing die Teamtrucks aller Motocross-Werksfahrer, auch jene von Husqvarna und GasGas.

MXGP

KTM: Jeff Herlings, Tony Cairoli, Jorge Prado

Husqvarna: Pauls Jonass, Arminas Jasikonis

GasGas: Glenn Coldenhoff, Ivo Monticelli

MX2:

KTM: Tom Vialle, René Hofer

Husqvarna: Thomas Kjer Olsen, Jed Beaton

GasGas: Jeremy Sydow, Simon Längenfelder.

«Bis auf die Verschiebung von Arco auf 19. Juli läuft in der Motocross-WM momentan alles normal. Unser Material wird morgen am Mittwoch abgeholt nachher mit Luftfracht nach Südamerika geschickt», bestätigte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich habe mit Promoter David Luongo gesprochen. Sie haben keine Anweisungen aus Argentinien bekommen, die Teammitglieder aus gewissen Nationen an der Einreise hindern würden.»

Aber in den verschiedenen Motocross-Werksteams aus Österreich mit den drei unterschiedlichen Fabrikaten sind rund 50 Italiener beschäftigt. Deshalb wurden in der Rennabteilung strenge Vorsichtsmaßnahmen getroffen: 1 bis 2 Meter Abstand halten, kein Händeschütteln, überall Desinfektionsmittel.

«Unsere Italiener aus den Motocross-Teams waren seit vier Wochen nicht in Italien», erzählte Pit Beirer. «Deshalb durften sie rein in die Firma und dürfen auch in Flugzeuge steigen.»

Resultate MXGP Valkenswaard/NL (8.3.)

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM (2-1)

2. Tim Gajser (SLO), Honda (1-2)

3. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna (3-3)

4. Tony Cairoli (I), KTM (7-5)

5. Jeremy Van Horebeek (B), Honda (8-6)

Ferner:

9. Jorge Prado (E), KTM (4-13)

WM-Stand MXGP 2020 (nach 2 von 20 Rennen)

1. Jeffrey Herlings 94

2. Tim Gajser 85

3. Tony Cairoli 68

4. Clement Desalle 60

5. Gautier Paulin 58

Ferner:

8. Jorge Prado 47

Resultate MX2 Valkenswaard/NL 2020

1. Tom Vialle (F), KTM (2-1)

2. Maxime Renaux (F) Yamaha (3-3)

3. Jago Geerts (B), Yamaha (1-7)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna (6-2)

5. Ben Watson (GB), Yamaha (5-4)

9. Rene Hofer (A), KTM (4-26)

WM-Stand MX2 (nach 2 von 20 Rennen)

1. Tom Vialle 87

2. Jago Geerts 82

3. Jed Beaton 74

4. Maxime Renaux 61

5. René Hofer 5

Der aktuelle Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

22.03.2020 - Argentinien, Neuquen

19.04.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

26.04.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

10.05.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Indonesien, Jakarta

05.07.2020 - Indonesien, Palembang

05.04.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

Motocross der Nationen (MXon)

27.09.2020 - Frankreich, Ernée