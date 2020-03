Motocross-WM MXGP

Motocross-GP: Höhenflug der deutschsprachigen Asse

Nicht weniger als fünf deutschsprachige Topfahrer machen derzeit im Motocross-GP-Zirkus gehörig von sich reden – zur Freude der Fans und Macher der Szene.

Vor einigen Jahren noch herrschte purer Katzenjammer bei den Fans und Veranstaltern der deutschsprachigen GP-Events. Grund war der Mangel an heimischen Publikumsmagneten. Auch KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer bemängelte jahrelang durchaus berechtigt das fehlende Reservoir an deutschsprachigen Motocross-Nachwuchstalenten. Deswegen saßen stets auch ausländische Stars auf den schnellen Bikes aus der Rennsportabteilung der Mattighofener.

Diese Situation hat sich nun deutlich gekehrt. Bei den ersten beiden Grand Prix-Events der neuen Saison streiften die deutschsprachigen Asse nicht weniger als neun Top-10-Plätze ein, sogar vier Top-5-Resultate waren darunter. Als bestes Ergebnis in der MXGP-Kategorie sticht der zweite Rang von Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer (25) in Lauf 1 beim Auftakt im britischen Matterley Basin heraus.

Die deutschen Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Henry Jacobi (23), Jeremy Sydow (19) und Simon Längenfelder (15) kamen insgesamt bereits vier Mal in den Top-Ten an. Herausragend war der fünfte Platz von GasGas-Junior Längenfelder im zweiten Rennen von Valkenswaard am Sonntag. Henry Jacobi brillierte auf der erdigen Piste von Matterley Basin bei seinem MXGP-Einstand mit den Plätzen 9 und10.

Auch das leidgeprüfte österreichischen Motocross-Publikum darf wieder einem echten heimischen Hoffnungsträger auf internationaler Bühne die Daumen halten. René Hofer scorte in seiner ersten Saison als permanenter WM-Fahrer im MX2-Werksteam von Red Bull-KTM bisher die Ränge 6, 2, 4 und nach einer Startkarambolage Platz 13. In der WM-Tabelle rangiert der 18-jährige Alberndorfer auf Platz 5. Hofers Highlight war bisher sein zweiter Platz im zweiten Durchgang von Matterley Basin. Auch Platz 4 im ersten Sand-Durchgang von Valkenswaard ist für den Oberösterreicher nicht hoch genug einzuschätzen.

Diese rot-weiß-rote Sensation und auch die frühen Ausrufezeichen der beiden deutschen GasGas-Junioren sind grossteils auf die engagierten Hersteller (Pierer Mobility Group) und ein fachkundiges Management zurückzuführen, das im Fall von Pit Beirer und Stefan Pierer bereit ist, ordentlich Geld für den Nachwuchs in die Hand zu nehmen. Im Fall von Hofer, Sydow und Längenfelder endlich sämtliche Faktoren zusammengekommen, denn Talent alleine ist noch kein Garant für Erfolg.

Resultate MXGP Valkenswaard/NL (8.3.)

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM (2-1)

2. Tim Gajser (SLO), Honda (1-2)

3. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna (3-3)

4. Tony Cairoli (I), KTM (7-5)

5. Jeremy Van Horebeek (B), Honda (8-6)

Ferner:

9. Jorge Prado (E), KTM (4-13)

WM-Stand MXGP 2020 (nach 2 von 20 Rennen)

1. Jeffrey Herlings 94

2. Tim Gajser 85

3. Tony Cairoli 68

4. Clement Desalle 60

5. Gautier Paulin 58

Ferner:

8. Jorge Prado 47

Resultate MX2 Valkenswaard/NL 2020

1. Tom Vialle (F), KTM (2-1)

2. Maxime Renaux (F) Yamaha (3-3)

3. Jago Geerts (B), Yamaha (1-7)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna (6-2)

5. Ben Watson (GB), Yamaha (5-4)

9. Rene Hofer (A), KTM (4-26)

WM-Stand MX2 (nach 2 von 20 Rennen)

1. Tom Vialle 87

2. Jago Geerts 82

3. Jed Beaton 74

4. Maxime Renaux 61

5. René Hofer 5

Der aktuell Motocross-WM-Kalender 2020

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

19.04.2020 - Spanien, Xanadú - Arroyomolinos, EMX125, WMX

26.04.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

10.05.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

17.05.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

24.05.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Indonesien, Jakarta

05.07.2020 - Indonesien, Palembang

05.04.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée