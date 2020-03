MXGP-Star Tim Gajser verrät: «Kein Führerschein»

Mit dem 24. März verbindet MXGP-Star Tim Gajser den Verlust seines Bruders, den er nie kennen lernte. Das Datum hat der Honda-Pilot in der Startnummer 243 verewigt. In einem Video erfährt man mehr über den Weltmeister.

Auch die Motocross-WM hat der neuartige Coronavirus im Würgegriff. Mehrere GP wurden abgesagt, erst Anfang Juni könnte zum aktuellen Stand im russischen Orlyonok wieder gefahren werden.

Dafür gewährt MXGP-Weltmeister Tim Gajser in Zeiten von «social distancing» mittels eines Videos Einblicke in seinen Alltag. Zu Wort kommen neben dem Honda-Piloten selbst auch MotoGP-Star Marc Márquez und Dave Thorpe, dreifache MX-Weltmeister in den 1980er.