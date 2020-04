Tim Gajser (Honda): «Man muss auf den Körper hören»

Als Profi-Sportler ist es für Honda-Star Tim Gajser essentiell, körperlich voll auf der Höhe zu sein. Bei den etwa 20 Events einer Motocross-WM ist das selbst für einen MXGP-Weltmeister nicht so einfach.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist auch Tim Gajser in seiner Wohnung eingesperrt. Der Honda-Pilot bewohnt in seiner slowenischen Heimat im Dorf Pecke ein schmuckes Reihenhaus. Obwohl er dort über einen privaten MX-Parcours verfügt, belässt es der aktuelle MXGP-Weltmeister bei einem rein körperlichen Training.

Fitness ist bei einer aktiven Saison umso wichtiger umso wichtiger, zumal die MXGP-Events oft unmittelbar hintereinander folgen. «Die Erholungsphasen sind besonders wichtig», betonte Gajser.

«Wir haben in jeder Saison ungefähr 20 Rennen, also fahren wir fast jedes Wochenende. Am Montag nach einem Rennwochenende ist es wirklich wichtig, dass wir uns gut erholen, weil man für das danach folgenden Wochenende bereit sein muss», sagte der Slowene weiter. «Die Akkus müssen wieder aufgeladen werden, weil man nach einem GP schlicht kaputt und ausgelaugt ist. Man muss sicherstellen, dass man für die neue Woche und das neue Wochenende bereit ist.»

«Es ist auch wichtig, auf seinen Körper zu hören», betont der 23-Jährige. «Manchmal ist der Körper müde und dann kann es besser sein, sich eine kleine Auszeit zu nehmen anstatt zu trainieren. Denn wenn nicht richtig bei der Sache ist, trainiert man nicht richtig und das wäre kontraproduktiv. Wenn Sie zu viel trainiert oder seinen Körper überlastet, ist dies nicht gut. Man Sie müssen also das Gleichgewicht zwischen Training und Ruhe halten, und das ist der beste Weg.