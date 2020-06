Tim Gajser (Honda): Erstes Rennen nach Corona

Honda-Superstar und MXGP-Weltmeister Tim Gajser absolvierte am Wochenende den ersten Renneinsatz seit Beginn der Coronakrise.

Die Motocross-Fahrer warten derzeit sehnsüchtig auf die Wiederaufnahme der WM-Serie, die wegen Corona nach dem Event von Valkenswaard in den Niederlande Anfang März abgebrochen werden musste. Zum derzeitigen Stand kann laut Kalender erst ab dem 9. August in Kegums in Lettland wieder auf Grand-Prix-Niveau gefahren werden.

Tim Gajser (23) ist seinen Rivalen in dieser Hinsicht einen gehörigen Schritt voraus. Der Honda-Werksfahrer absolvierte am Wochenende bereits seinen ersten Renneinsatz nach der Corona-Pandemie. Der Slowene nahm nach mehr als drei Monaten Pause an einem Rennen zur nationalen slowenischen Meisterschaft teil. Schauplatz der Veranstaltung war die schön gelegene Naturpiste von Semic im Stranski Tal in der Nähe von Novo Mesto.

Der dreifache Weltmeister gewann wie erwartet beide Rennen bei besten Bedingungen souverän. Ebenfalls am Start war der junge MX2-Fahrer Jaka Pekaly, der von Gajsers Vater Bogomir betreut wird. Dazu kam auch MX2-WM-Fahrer Jan Pancar, der in beiden Rennen Platz 2 hinter «GT243» belegen konnte.

Kurios: Gajser hatte im Vorfeld zwar noch angekündigt, dass die Rennen in Semic wegen Coronakrise ohne Zuschauer über die Bühne gehen würden. Am Sonntag war davon vor Ort aber keine Rede mehr. Mehrere hundert Fans waren an die Piste gekommen.

In Slowenien wurden seit Beginn der Corona-Pandemie vergleichsweise wenige Infektionsfälle (1500) registriert. Bis zu diesem Wochenende sind 109 Todesopfer zu beklagen.