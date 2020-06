Luongo: Motocross-WM ohne Zuschauer unmöglich

Der Geschäftsführer von Infront Moto Racing, David Luongo, spricht über die Details der Organisation von Motocross-WM-Meetings nach der Coronavirus-Pandemie. Geisterrennen sind so gut wie ausgeschlossen.

Die Motocross-WM nach der Corona-Pandemie soll am 2. August im russischen Orlyonok wieder fortgesetzt werden, nachdem bereits Ende Februar und Anfang März zwei Meetings in Grossbritannien und in den Niederlanden ausgetragen worden sind. Noch ist offen, ob dieser Termin gehalten werden kann. Doppel-Events im Abstand von mehreren Tagen an einem Ort, wie sie in der MotoGP-WM oder auch in der DTM 2020 abgehalten werden, sind für die Macher der Motocross-WM vorerst kein echtes Thema.

Fakt ist: Motocross verfügt über keine allzu hohen Einnahmen aus TV-Rechteverträgen wie die F1- oder die MotoGP-WM. Der Sport lebt auch auf Welt-Niveau zum Grossteil von den Eintrittsgeldern der Fans und von den Umsätzen, die mit Gastronomie und anderen Ständen gemacht wird. Aus diesen Einnahmen liefern die Veranstalter dann die Event-Gebühren bei Promoter Infront Moto Racing ab. Rennen ohne Publikum, wie in der F1 oder in der MotoGP für den Anfang geplant, sind somit so gut wie ausgeschlossen.

Auch Infront Moto Racing-CEO David Luongo, der Sohn von Giuseppe Luongo, schlägt in diese Kerbe: «Ein Grand Prix ohne Ticketing oder das Event-Fee ist unmöglich. Infront und die Organisatoren haben Kosten um so eine Veranstaltung zu organisieren. Wir von Infront haben zum Beispiel an einem GP-Wochenende mehr als 150 Personen vor Ort im Einsatz, die für uns tätig sind. Es geht da um die Kosten für die TV-Produktion, das Material, die Logistik, die Hospitalitys und die Präparierung der Strecke.»

Luongo unterstreicht zudem aus der Sicht der Veranstalter: «Die gesamte Infrastruktur muss hier organisiert werden und die Veranstaltung muss ja auch beworben werden. Deswegen wäre es in unserem Sport unmöglich, ein Event ohne Zuschauer zu veranstalten. Die Einnahmen aus Medienrechten sind nicht umfangreich genug, um die Kosten für eine Veranstaltung zu decken.»

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 1. Juni):

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

02.08.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

09.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - noch nicht bestätigt

04.10.2020 - Italien, Arco/Pietramurata, EMX250, EMX2T

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

29.11.2020 - noch nicht bestätigt

Noch ohne Termin:

Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

Italien, Imola, EMX125, WMX

Gestrichen:

Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée