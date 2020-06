China GP abgesagt, Russland GP verschoben

Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' verlegt den Russland Grand-Prix in den Herbst und sagt den China-Grand-Prix ab. Bis Ende Juni soll ein neuer Kalender erstellt werden. Die WM soll bis Dezember ausgedehnt werden.

Diese Bekanntgabe war überfällig. Dass der Russland-Grand-Prix Anfang August in Orlyonok nicht zu halten ist, war ohnehin klar. Warum 'Infront Moto Racing' aber so lange mit der Bekanntgabe der Verschiebung auf einen nicht näher definierten Termin im Oktober oder November wartete, bleibt ihr Geheimnis.

Dass ein Grand-Prix im Ursprungsland der Corona-Pandemie reine Illusion ist, war eigentlich auch schon länger offensichtlich und wurde heute nun endlich offiziell bestätigt: Der China-Grand-Prix wurde nun definitiv und endgültig abgesagt.

«Infront Moto Racing arbeitet täglich eng mit der FIM, FIM Europe, den Landesregierungen, nationalen Verbänden und lokalen Organisatoren zusammen, um in den kommenden Wochen einen endgültigen Kalender für die Fortsetzung der Motocross-Weltmeisterschaft 2020 vorzulegen», heißt es in der Pressemitteilung.

Das erklärte Ziel ist es, zwischen Mitte August und Ende Oktober 10 bis 12 Events in Europa abzuhalten, darunter auch das MXoN in Ernée am 26. und 27. September. Der MXGP-Kalender soll auf November und Anfang Dezember erweitert werden. Die Europarunden der WM und EM sollen bis Ende Juni bekannt gegeben werden.

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 12. Juni):

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX



09.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - TBA

04.10.2020 - Italien, Arco/Pietramurata, EMX250, EMX2T

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, TBA

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

29.11.2020 - TBA

Noch ohne Termin:

Italien, Imola, EMX125, WMX

Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée