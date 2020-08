Kegums-2, Lauf1: Cairoli gewinnt, Gajser fällt aus

Antonio Cairoli (KTM) gewann den ersten Lauf des Großen Preises von Riga in Kegums. Tim Gajser (Honda) musste das Rennen nach Crash beenden. WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM) erreicht nach Aufholjagd P3.

4. Lauf der Motocross-WM, Kegums-2, Grand-Prix Of Riga: Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis brannte im Zeittraining mit 1:53,6 Min die schnellste Runde in den Boden und startete von der Pole-Position. Auch Arnaud Tonus (Yamaha) auf P2 war im Training mit 1:53,9 schnell unterwegs. Herlings und Gajser qualifizierten sich auf P4 und P5. Henry Jacobi (Yamaha) ging von P22 aus ins Rennen.

Nach dem Start zum ersten Lauf setzte sich zunächst Jorge Prado (Red Bull KTM) an die Spitze, doch bereits nach wenigen Minuten musste der Spanier wegen ausgerissener Speichen am Vorderrad die Box ansteuern. Nachdem das Rad gewechselt war, kehrte Prado ins Rennen zurück, erreichte aber die Punkteränge nicht mehr.

An der Spitze des Feldes war der Weg frei für Antonio Cairoli, der sich am Sonntag das Knie verdreht hatte. «Es war gut, dass ich vorn meine eigenen Linien fahren konnte. So konnte ich mein Knie schonen», erklärte der Sizilianer.

WM-Leader Jeffrey Herlings wurde schon in der Startkurve aufgehalten, als Arminas Jasikonis, Calvin Vlaanderen und Evgeny Bobryshev stürzten. 'The Bullet' begann das Rennen außerhalb der Top-10 und fuhr auf Rang 3 nach vorne.

Tim Gajser wurde ebenfalls in der ersten Runde aufgehalten und rangierte zunächst nur im Mittelfeld. Bei seiner Aufholjagd flog er heftig ab: Der Slowene überriss einen Sprung und schlug mit dem Rücken am Boden auf. Er fuhr zwar weiter, beendete später aber das Rennen. Die große Frage ist jetzt, ob er sich eine Verletzung zugezogen hat.

Henry Jacobi und Tom Koch verfehlten im ersten Lauf die Punkteränge.

Alle Einzelheiten vom ersten MXGP-Lauf von Kegums-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jorge Prado gewinnt den Start vor Antonio Cairoli und Jeremy van Horebeek. Arminas Jasikonis, Calvin Vlaanderen und Evgeny Bobryshev stürzen in der ersten Kurve. Jeffrey Herlings wird aufgehalten. Tim Gajser rangiert auf P8.



Noch 28 Min:

Prado führt vor Cairoli, van Horebeek, Tonus, Bogers, Monticelli, Cervellin, Paturel, Desalle, Coldenhoff und Seewer. Herlings ist auf P13 vorgefahren. Jacobi rangiert auf P15, Koch auf P28. Gajser ist auf P21 zurückgefallen.



Noch 25 Min:

Prado steuert die Box an. Er hat ein Problem mit dem Vorderrad (ausgerissene Speichen), das gewechselt werden muss.



Noch 24 Min:

Antonio Cairoli führt vor Jeremy van Horebeek und Arnaud Tonus. Prado kehrt auf die Strecke zurück.



Noch 22 Min:

Herlings rangiert auf P10, Gajser auf P17.



Noch 18 Min:

Herlings setzt sich gegen Paturel durch und erreicht P8. Mitchell Evans stürzt. Jacobi ist auf P16 zurückgefallen.



Noch 14 Min:

Drama für Gajser! Der Slowene fliegt heftig ab. Er kommt während der Flugphase in Rücklage und schlägt mit dem Rücken auf den Boden auf. Der Slowene fällt von P15 auf Rang 19 zurück.



Noch 8 Min:

Herlings überholt gleich mehrere Fahrer in einer Runde und erreicht P5. Cairoli führt vor van Horebeek, Tonus, Febvre, Herlings, Desalle, Seewer, Coldenhoff, Bogers und Jasikonis.



Noch 5 Min:

Jacobi fällt auf P21 zurück, Gajser auf P22.



Noch 4 Min:

Gajser beendet das Rennen an der Box.



Noch 2 Min:

Tonus geht innen an van Horebeek vorbei auf Rang 2.



Noch 2 Runden:

Tonus geht zu Boden und fällt von P2 auf P9 zurück.



Letzte Runde:

Antonio Cairoli gewinnt vor Romain Febvre und Jeffrey Herlings. Henry Jacobi und Tom Koch verfehlen die Punkteränge.

Ergebnis MXGP Kegums-2, Lauf 1:

1. Antonio Cairoli (ITA), KTM

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NED), KTM

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

5. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

8. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

9. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

10. Brian Bogers (NED), KTM

11. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

12. Jordi Tixier (FRA), KTM

13. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

14. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

15. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

16. Karlis Sabulis (LAT), KTM

17. Benoit Paturel (FRA), Honda

18. Adam Sterry (GBR), KTM

19. Petar Petrov (BUL), KTM

20. Anton Gole (SWE), Honda

21. Henry Jacobi (GER), Yamaha

...

24. Tom Koch (GER), KTM

...

29. Jorge Prado (ESP), KTM

...

32. (DNF): Tim Gajser (SLO), Honda