Kegums-2: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Moto 1

Nach gutem Start konnte sich Jago Geerts (Yamaha) zu Beginn des Rennens gegen WM-Leader Tom Vialle (KTM) durchsetzen, der im Rennen bis auf P4 zurückfiel. Simon Längenfelder (GasGas) kam auf Rang 9 ins Ziel.

4. Lauf der Motocross-WM in Kegums, Großer Preis von Riga: Der niederländische F&H-Kawasaki-Pilot Roan van de Moosdijk fuhr im Zeittraining die schnellste Zeit und startete von der Pole-Position vor ''Mathys Boisramé (Kawasaki) und Jago Geerts (Yamaha). Simon Längenfelder (GasGas) qualifizierte sich mit mehr als 3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf P17.

Im Rennen entwickelte sich nach dem Start ein Zweikampf zwischen WM-Leader Tom Vialle und Jago Geerts. Geerts setzte sich durch, Vialle fiel im weiteren Verlauf auf P4 zurück.

René Hofer (KTM) war in einen Startcrash verwickelt und musste vom Ende des Feldes nach vorne fahren. Er erreichte das Ziel auf Rang 17.

Simon Längenfelder (GasGas) startete auf Rang 6 und hielt sich bis zur Rennmitte auf dieser Position. Er überquerte die Ziellinie auf Rang 9.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Kegums-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Jago Geerts, Roan van de Moosdijk, Mathys Boisramé und Simon Längenfelder. Jed Beaton, René Hofer und Ruben Fernandez stürzen in der ersten Kurve.



Noch 28 Min:

Tom Vialle übernimmt die Führung vor Jago Geerts.



Noch 27 Min:

Tom Watson (P6) fällt mit technischem Problem aus.



Noch 26 Min:

Vialle und Geerts setzen sich vom Feld ab.



Noch 25 Min:

Van de Moosdijk greift Geerts auf P2 an und geht vorbei, doch der Belgier kann kontern. Dadurch kann sich Vialle an der Spitze etwas absetzen.



Noch 23 Min:

Längenfelder rangiert weiterhin auf P6.



Noch 20 Min:

Führungswechsel! Geerts geht in einer Linkskehre innen an Vialle vorbei in Führung.



Noch 19 Min:

Längenfelder rangiert weiterhin auf P6.



Noch 14 Min:

Maxime Renaux geht an Simon Längenfelder vorbei auf Rang 6. Van de Moosdijk geht an Vialle vorbei auf P2.



Noch 11 Min:

Haarup geht an Längenfelder vorbei. Damit fällt der deutsche GasGas Werksfahrer auf P8 zurück.



Noch 6 Min:

Boisramé geht an Vialle vorbei auf P3.



Noch 5 Min:

Geerts führt vor van de Moosdijk, Boisramé, Vialle, Olsen, Renaux, Haarup, Längenfelder, Crawford und Beaton. René Hofer rangiert nach seinem Startcrash auf P20.



Noch 4 Min:

Geerts hat einen Vorsprung von 5 Sekunden herausgefahren.



Noch 2 Min:

Haarup geht an Renaux vorbei auf P6.



Noch 2 Runden:

Längenfelder ist auf P9 zurückgefallen.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den ersten Lauf von Kegums-2 vor Roan van de Moosdijk und Mathys Boisramé. Simon Längenfelder beendet das Rennen auf P9. Mikkel Haarup stürzt wenige Meter vor dem Ziel, schafft es aber über die Ziellinie.

Ergebnis Kegums-2, MX2, Lauf 1:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

3. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

4. Tom Vialle (FRA), KTM

5. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

6. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

7. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

8. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

9. Simon Längenfelder (GER), GasGas

10. Stephen Rubini (FRA), Honda

11. Cyril Genot (BEL), Yamaha

12. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

13. Alvin Östlund (SWE), Honda

14. Conrad Mewse (GBR), KTM

15. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

16. Richard Sikyna (SVK), KTM

17. René Hofer (AUT), KTM

18. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

19. Balley Malkewicz (AUS), Honda

20. Hardi Roosiorg (EST), KTM

...

DNF: Ben Watson (GBR), Yamaha