Zeitplan Kegums-2: Der Riga-Grand-Prix

In Kegums geht es Schlag auf Schlag weiter

Im lettischen Kegums geht es am Dienstag bereits mit dem Rennprogramm der EMX250 und EMXOpen weiter. Am Mittwoch steigen die WM-Protagonisten wieder in den Ring für den 'Großen Preis von Riga'.

Bereits am Dienstag (11. August) geht es im lettischen Kegums mit den Rennen der EMX-Europameisterschaftsklassen weiter. Am Mittwoch, dem 12. August sind die WM-Akteure bereits wieder für den 4. Lauf der Motocross-WM 2020 gefordert - mit modifizierter Streckenführung.

Lettland hat eine Zeitverschiebung von einer Stunde, d.h. lokale Zeit 15:00 Uhr entspricht 14:00 Uhr MESZ.

Zeitplan 4. WM-Lauf in Kegums, Lokale Zeit Lettland (+1h)

Montag, 10.8.2020

15:00 - Streckenbegehung

13:00 - 16:30 - Technische Abnahme, Lautstärkemessung (EMX)

16:00 - 16:30 - Medizinische Untersuchung (EMX)

17:30 - Jury Meeting

18:00 - 2. Streckenbegehung (falls notwendig)

Dienstag, 11.8.2020

08:50 - Startmaschinendemonstration

09:00 - Training EMXOpen

09:30 - EMX250 Freies Training

10:35 - Qualifikationstraining EMXOpen (25 Min), Start-Test (5 Min)

11:10 - Qualifikationstraining EMX250 (25 Min), Start-Test (5 Min)

13:00 - Besichtigungsrunde EMXOpen

13:10 - EMXOpen Lauf 1 (25 Min + 2 Runden)

13:50 - Besichtigungsrunde EMX250

14:00 - EMX250 Lauf 1 (25 Min + 2 Runden)

15:00 - Besichtigungsrunde EMXOpen

15:10 - EMXOpen Lauf 2 (25 Min + 2 Runden)

15:55 - Besichtigungsrunde EMX250

16:00 - EMX250 Lauf 2 (25 Min + 2 Runden)

13:00 - 17:00 - Technische Abnahme (MXGP, MX2), Strichprobenlautstärkemessungen

17:00 - 17:30 - Medizinische Untersuchung (MXGP, MX2)

18:00 - Jury Meeting

Mittwoch, 12.8.2020

07:30 - 08:30 - Technische Abnahme (MXGP, MX2), Strichprobenlautstärkemessungen

08:00 - 08:30 - Medizinische Untersuchung (MXGP, MX2)

09:05 - Startmaschinendemonstration

09:15 - Zeittraining MX2 (20 Min), Starttraining (5 Min)

10:15 - Zeittraining MXGP (20 Min), Starttraining (5 Min)

12:05 - Besichtigungsrunde MX2

12:15 - MX2 Lauf 1 (30 Min + 2 Runden)

13:05 - Besichtigungsrunde MXGP

13:15 - MXGP Lauf 1 (30 Min + 2 Runden)

15:00 - Besichtigungsrunde MX2

15:10 - MX2 Lauf 2 (30 Min + 2 Runden)

16:00 - Besichtigungsrunde MXGP

16:10 - MXGP Lauf 2 (30 Min + 2 Runden)

17:10 - Jury Meeting