Sieger Antonio Cairoli (KTM): «Ich muss vorne fahren»

Red Bull-KTM-Star Antonio Cairoli ist beim ersten Mittwoch-Grand Prix auf der Piste von Kegums seinem 90. GP-Sieg ganz nahe gekommen.

Antonio «Tony» Cairoli setzte im ersten Lauf des Grand Prix in Kegums am Mittwoch ein Ausrufezeichen. Der 34-jährige Italiener aus dem Red Bull-KTM-Team von Claudio de Carli gewann das Rennen souverän und ist somit seinem 90. Grand Prix-Sieg ein Schritt näher gekommen. Für Cairoli war es der erste Sieg seit 14 Monaten.

Cairoli, der sich zudem vor gut einem Jahr in Kegums schwer an der Schulter verletzt hat, gewährte nach seinem 249. WM-Laufsieg einige Einblicke in seine aktuelle Situation: «Mit meinen Problemen am Knie musste ich eigentlich weit vorne fahren. Ich kann den Fuß sehr schwer runter legen, um im Zweikampf die Spuren zu wechseln. Jorge war zunächst vorne, ich konnte aber dann die Führung übernehmen und habe das Rennen bis ins Ziel sehr gut kontrollieren können.»

Beim zunächst führenden Jorge Prado hatte ein Stein das Vorderrad zerstört. Der 19-jährige Spanier kam nach dem Boxenstopp nur als 29. ins Ziel. Rang 2 sicherte sich zu Mittag in Kegums nach einer Aufholjagd der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre vor WM-Leader Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM), der ab der Rennhälfte stark unterwegs war.

Weltmeister Tim Gajser büßte in der WM-Tabelle mit einem Schlag 20 Punkte auf Jeffrey Herlings (3.) ein. Der Slowenen wurde bereits in der ersten Kurve in eine Kollision verwickelt, fuhr im Mittelfeld und stürzte später erneut mit einem heftigen Abflug per Extrem-Wheelie von seiner HRC-Honda. Am Ende ging der Slowene ohne Punkte aus. Bester Honda-Fahrer war im ersten 450-ccm-Durchgang der Belgier Jeremy van Horebeek als Fünfter.

Ergebnis MXGP Kegums-2, Lauf 1:

1. Antonio Cairoli (ITA), KTM

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeffrey Herlings (NED), KTM

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

5. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

8. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

9. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

10. Brian Bogers (NED), KTM

11. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

12. Jordi Tixier (FRA), KTM

13. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

14. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

15. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

16. Karlis Sabulis (LAT), KTM

17. Benoit Paturel (FRA), Honda

18. Adam Sterry (GBR), KTM

19. Petar Petrov (BUL), KTM

20. Anton Gole (SWE), Honda

21. Henry Jacobi (GER), Yamaha

...

24. Tom Koch (GER), KTM

...

29. Jorge Prado (ESP), KTM

...

32. (DNF): Tim Gajser (SLO), Honda