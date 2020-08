Glenn Coldenhoff (GasGas) schrieb Geschichte

Glenn Coldenhoff gewann in Kegums den 3. Lauf zur Motocross-WM und damit den ersten Grand-Prix-Sieg für das GasGas-Werksteam, das erst in diesem Jahr die WM-Bühne betrat. Die WM-Spitze rückt weiter zusammen.

Zweiter Lauf der MXGP-Klasse in Kegums. Glenn Coldenhoff katapultierte seine Werks-GasGas zum 'holeshot' und kontrollierte das Rennen von der Spitze. In der ersten Hälfte des Rennens musste sich der Niederländer gegen den Sieger des ersten Laufs, Tim Gajser (Honda), zur Wehr setzen. Gajser seinerseits bekam Druck von Jeremy Seewer.

Der slowenische Titelverteidiger stürzte in einer Rhythmussektion und fiel zurück. Am Ende setzte Seewer noch einmal alles auf eine Karte, doch Coldenhoff behielt seinen Rhythmus und holte für das junge GasGas-Werksteam den ersten Lauf- und Grand-Prix-Sieg. Tim Gajser und Romain Febvre vervollständigten das Tagespodium.

«Mein Motorrad startete wie eine Rakete», strahlte Coldenhoff nach dem Rennen. «Ich freue mich so für mein Team, dass wir für GasGas den ersten Grand-Prix gewinnen konnten.» In der WM-Tabelle machte Coldenhoff einen Sprung von Rang 6 auf P3.

WM-Leader Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) hatte alle Hände voll zu tun und musste nach einem Startcrash Schadensbegrenzung betreiben. Er ging volles Risiko und pflügte von Rang 17 aus durchs Feld. Rang 4 im zweiten Lauf genügte, um die WM-Führung knapp zu verteidigen. Sein Vorsprung gegenüber Tim Gajser schmolz aber von 9 auf 4 Punkte zusammen.

Einige Fahrer haderten mit Setup-Problemen, da am Sonntagvormittag nur eine einzige Trainings-Session zur Verfügung stand, die entscheidend für die Startaufstellung war. Auch Sieger Coldenhoff haderte mit dieser Situation. «Wir haben für den zweiten Lauf noch Veränderungen vorgenommen, die sich bewährt haben. Bei nur einer Trainings-Session ein passendes Setup zu erarbeiten, ist sehr knapp.»

Antonio Cairoli (Red Bull KTM) hatte in Kegums ein schwarzes Wochenende. Er war in die Rangeleien der ersten Kurve verwickelt und musste sich am Ende mit Rang 17 zufriedengeben. In der WM-Tabelle fiel der Sizilianer auf Rang 4 zurück - mit 44 Punkten Rückstand zu Leader Herlings.

Ein gutes Comeback nach langer Verletzungspause zeigte der französische Kawasaki-Neuzugang Romain Febvre, der es mit zwei dritten Plätzen aufs Tagespodium schaffte.

Henry Jacobi (Yamaha) startete gut in den zweiten Lauf und konnte sich auf P12 mehrere Runden vor Gautier Paulin behaupten. Am Ende fiel der Thüringer bei der brütenden Hitze auf Rang 16 zurück. In der WM-Tabelle rangiert er nach 3 Rennen auf P17. Tom Koch und Valentin Guillod verfehlten die Punkteränge.

Alle Einzelheiten vom zweiten MXGP-Lauf von Kegums-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Glenn Coldenhoff gewinnt den Start vor Tim Gajser und Jeremy Seewer. Jeffrey Herlings und Arnaud Tonus stürzen in der ersten Kurve.



Noch 28 Min:

Coldenhoff führt vor Gajser, Seewer, Prado, Desalle, Febvre, Jasikonis, Paturel, Lupino, Bogers und Jacobi. Herlings rangiert auf P17, Cairoli auf P21.



Noch 27 Min:

Herlings hat die Top-10 erreicht, Cairoli ist auf P30 zurückgefallen.



Noch 26 Min:

Jacobi rangiert auf P12, Tom Koch auf P31.



Noch 23 Min:

Coldenhoff führt vor Gajser, Seewer, Jasikonis, Prado, Febvre, Desalle, Herlings, Paturel, Bogers, van Horebeek und Jacobi.



Noch 22 Min:

Prado fliegt an Jasikonis vorbei auf P4. Tonus geht zu Boden.



Noch 20 Min:

Herlings geht mit vollem Risiko an Clement Desalle vorbei und erreicht P7.



Noch 17 Min:

Herlings quetscht sich an Prado vorbei auf P6. Cairoli rangiert auf P23, Jacobi weiterhin auf P12.



Noch 14 Min:

Herlings riskiert weiterhin viel und 'The Bullet' geht an Arminas Jasikonis vorbei auf Rang 5.



Noch 12 Min:

Jacobi kann auf Rang 12 weiterhin Gautier Paulin hinter sich halten.



Noch 10 Min:

Gajser kann einen Angriff von Seewer abwehren und kontert.



Noch 7 Min:

Seewer springt zu weit und kann einen Crash gerade noch verhindern. Gajser stürzt in einer Wave-Section spektakulär und fällt auf P5 zurück.



Noch 5 Min:

Coldenhoff führt vor Seewer, Febvre, Herlings, Gajser, Jasikonis, Prado und Paturel. Paulin hat Jacobi überholt, der Thüringer rangiert damit auf P13.



Noch 2 Runden:

Seewer bleibt weiterhin am Hinterrad von Coldenhoff.



Letzte Runde:

Glenn Coldenhoff wehrt die Angriffe Seewers erfolgreich ab. Der Niederländer gewinnt den zweiten Lauf und damit auch den Großen Preis von Lettland.

Ergebnis MXGP Lauf 2:

1. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

2. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

3. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

4. Jeffrey Herlings (NED), KTM

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

7. Jorge Prado (ESP), KTM

8. Benoit Paturel (FRA), Honda

9. Jordi Tixier (FRA), KTM

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

11. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

12. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

13. Brian Bogers (NED), KTM

14. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

15. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

16. Henry Jacobi (GER), Yamaha

17. Antonio Cairoli (ITA), KTM

18. Mitchell Evans (AUS), Honda

19. Karlis Sabulis (LAT), KTM

20. Tanel Leok (EST), Husqvarna

...

25. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

26. Tom Koch (GER), KTM

27. Valentin Guillod (SUI), Honda

...

DNS: Pauls Jonass (LAT), Husqvarna

Grand-Prix-Wertung:

1. Glenn Coldenhoff (2-1)

2. Tim Gajser (1-5)

3. Romain Febvre (3-3)

4. Jeremy Seewer (5-2)

5. Jeffrey Herlings (4-4)

WM-Stand nach WM-Lauf 3:

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 130

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 126, (-4)

3. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 103, (-27)

4. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 86, (-44)

5. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 83, (-47)

6. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 80, (-50)

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 80, (-50)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 80, (-50)

9. Jorge Prado (ESP), KTM, 74, (-56)

10. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 50, (-80)

11. Benoit Paturel (FRA), Honda, 41, (-89)

12. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 40, (-90)

...

17. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 28, (-71)

...

28. Valentin Guillod (SUI), Honda, 5, (-89)

...

34. Tom Koch (GER), KTM, 1 (-93)