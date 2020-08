Schwieriger Tag für Simon Längenfelder (GasGas)

Die Hoffnungen auf WM-Punkte erfüllten sich für Simon Längenfelder beim WM-Neustart leider nicht. Im ersten Lauf stürzte der GasGas-Werksfahrer und im zweiten Lauf geriet er erneut in Probleme.

«Es war ein schwieriger Tag für mich», erklärte ##Simon Längenfelder nach dem Rennen in Kegums, bei dem er keine WM-Punkte sammeln konnte. «Schon in der Trainings-Session fand ich keinen Rhythmus und qualifizierte mich nur auf Startplatz 18. Ich musste also in beiden Rennen von der Mitte des Startgatters ins Rennen gehen. Nach dem Start zum ersten Lauf bin ich in der ersten Rechtskehre abgedrängt worden.»

Vom Ende des Feldes machte der Youngster aber schnell Boden gut und hatte die Punkteränge bereits in Reichweite. Danach fiel er plötzlich zurück. «Ich hatte zwei weitere Stürze. Ich entschied mich, das Rennen zu beenden, um mich danach voll auf den zweiten Lauf zu konzentrieren.»

Im zweiten Lauf hatte Längenfelder einen guten Start und hielt sich 6 Runden lang im Bereich der Top-9. «Danach bekam ich einige Probleme und fiel bis auf Rang 21 zurück», erinnert sich Längenfelder. «Das ist ganz sicher nicht das Ergebnis, das ich wollte, aber es war auch erst mein dritter Grand-Prix. Ich bin fortwährend am Lernen und freue mich schon auf das nächste Rennen am Mittwoch.»