Riola Sardo: Liveübertragung und Livetiming

Auf Sardinien treffen sich am Sonntag einige WM-Protagonisten zum ersten Vorsaisonrennen der Saison 2021. Die Rennen können live verfolgt werden. Obwohl nicht alle Werksfahrer sind dabei, wird es spannend.

Am Sonntag, 28. Februar 2021, kommt es auf dem Sandkurs von Riola Sardo zum ersten Kräftemessen einiger WM-Protagonisten. Interessant wird auch der Einstieg des Herstellers Beta in die MXGP mit ihrer Speerspitze Jeremy van Horebeek. Auch in der MX2-Klasse wird sich mit Fantic ein weiteres Factory-Team der Konkurrenz stellen, namentlich mit Maximilian Spies, der mit dem italienischen Zweitakt-Crosser durch den Sand pflügen wird. Zuschauer sind wegen der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Ab 13:15 Uhr können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream, englischer Kommentar (5,49 €)

Vorschau und Starterliste

Zeitplan, Sonntag, 28. Februar 2021:



11:25 Uhr: 125ccm Lauf 1 (20 Min + 2 Runden)

13:30 Uhr: MX2 (25 Min. + 2 Runden)

14:25 Uhr: MX1 (25 Min. + 2 Runden)

15:10 Uhr: 125ccm Lauf 2 (20 Min + 2 Runden)

16:00 Uhr: Superchampionat (25 Min. + 2 Runden)