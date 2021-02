Deutschland-Grand-Prix auf 3. Oktober verschoben

Nach dem heute veröffentlichten Update des Kalenders wird die Motocross-WM erst am 23. Mai im niederländischen Oss beginnen. Der Deutschland-Grand-Prix wurde auf den 3. Oktober verschoben.

Das in der letzten Woche von Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' angekündigte Kalenderupdate wurde heute veröffentlicht.

Der ursprünglich für den 30. Mai geplante Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal wurde auf den 3. Oktober verschoben, den Tag der deutschen Einheit.

Die wichtigsten Änderungen des Kalenders:

Die WM beginnt später, am 23. Mai im niederländischen Oss.

Der Oman-Grand-Prix entfällt. Die Premiere wurde auf 2022 verschoben.

Es tauchen noch 'tba'-Termine auf. In Russland stehen derzeit 2 Grands-Prix im Kalender. Da aber nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS sämtliche Meisterschaften des Motorrad-Weltverbands FIM den Anti-Doping-Vorgaben der WADA unterliegen, dürfen bis Ende 2022 in Russland keine Rennen zu einer Motorrad-Weltmeisterschaft stattfinden. Ob es für die Motocross-WM Ausnahmeregelungen wie für die Formel-1 oder die Eisspeedway-WM geben wird, bleibt abzuwarten.

Motocross-WM 2021, Kalenderupdate, Stand 10.2.2021:

23. Mai - MXGP of the Netherlands Oss, EMX250, EMX OPEN

13. Juni - MXGP of Russia, Orlyonok, EMX250, EMX OPEN

20. Juni - MXGP of Latvia, Kegums, EMX250, EMX OPEN

04. Juli - MXGP of Asia, Borobudur (Indonesien)

11. Juli - MXGP of Indonesia Bali

25. Juli - MXGP of Czech Republic, Loket, WMX, EMX85, EMX65

01. August - MXGP of Flanders, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

08. August - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August - MXGP of Finland, Iitti-Kymi-Ring, EMX250, EMX125

29. August - MXGP of Igora Drive, Russland, EMX250, EMX125

12. September - MXGP of Turkey, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September - tba, EMX OPEN, EMX2t

03. Oktober - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober - MXGP of France, St J. d’Angely, EMX250, EMX125

17. Oktober - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX125

24. Oktober - MXGP of Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober - MXGP of Italy, WMX, EMX125

07. November - MXGP of China, tba

21. November - MXGP of Patagonia Argentina, tba

Motocross der Nationen:

26. September - Imola (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup

Junioren-WM:

1. August, Megalopolis (GRE)

Motocross of European Nations:

19. September, Riola Sardo (ITA)