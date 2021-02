Tim Gajser (Honda): «Ohnehin genug Risiko»

HRC-Star und MXGP-Weltmeister Tim Gajser spricht über seine Strategie und seine Pläne aufgrund des geänderten Kalenders für die kommende Motocross-WM-Saison.

Durch den deutlich verspäteten Saisonbeginn in der Motocross-WM am 23. Mai haben sich auch die Pläne einiger WM-Asse geändert. Weltmeister Tim Gajser (24) trainiert derzeit zwar auf Sardinien, Rennen bestreitet er vorläufig aber keiner.

Gajser wird wie berichtet ab dem 28. Februar nicht an der offenen italienischen Meisterschaft in Riola Sardo teilnehmen. Seine Begründung: «Wir hatten ein Meeting mit dem Team und haben entschieden, nicht anzutreten. Die paar Rennen in Italien waren immer eine gute Vorbereitung auf die Grand Prix. Jetzt ist es nicht notwendig, das zu tun und dabei zu riskieren», stellte Gajser klar.



«Wir werden ja erst in drei Monaten Rennen fahren», stellt der vierfache Champion klar. «Daher haben wir die Pläne geändert und werden die drei Rennen in Italien nicht bestreiten. Normal wärmen wir uns damit auf nach der langen Pause. Jetzt kam aber die Verzögerung im Kalender. Es gibt in den Rennen ohnehin genug Risiko. Hoffentlich wird es solche Vorbereitungsrennen dann vor dem GP-Saisonstart im Mai geben, damit wir wieder in den Rhythmus kommen.»

Der Slowene aus dem Örtchen Pecke kündigte dennoch an: «Wir wollen aber in den nächsten Wochen noch einige Tests durchführen.» Und er verriet: «Ich hätte ohne Corona den Monster-Cup bestritten, aber weitere Supercross-Rennen wohl nicht.»



Übrigens: Das neu formierte Beta-Werksteam und das Team Red Bull-KTM von Claudio De Carli soll Ende Februar auf Sardinien antreten. Ob auch Tony Cairoli an den Start gehen wird, ist nach seiner Knie-OP im Winter noch fraglich.