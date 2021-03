Tim Gajser: Neue Pläne für die Strecke in Lemberg

Der slowenische Motocross-MXGP-Weltmeister Tim Gajser hat sich in seiner Heimat einen Traum erfüllt und plant bereits für die Zukunft.

Die Motocross-Asse starten zum derzeitigen Stand ihre neue Saison am 23. Mai in Oss in den Niederlanden. Ob der Termin gehalten werden kann, ist fraglich. Fakt ist, dass die Stars somit in ihrer Vorbereitung noch Luft haben.

Tim Gajser (24) hat nach seinem Trainingslager auf Sardinien nun das Tempo etwas zurückgeschraubt, sich nebenher aber einen lang gehegten Traum erfüllt. Der Slowene hat die Piste von Lemberg in der Nähe von Marburg gemeinsam mit einem italienischen Profi-Streckenbauer mit großem Gerät völlig umgebaut.

Hintergrund: Gajser will das Gelände eventuell ganz übernehmen, dort seine eigene Basis schaffen und künftig Trainingskurse sowie vieles Mehr anbieten. Die Verhandlungen mit der Gemeinde laufen diesbezüglich noch. Auch das Klubhaus und die Garagen wurde bereits adaptiert.

Gajser hat nach dem Rückzug seines französischen Mechanikers Nicolas Nogé nun den Italiener Aaron Bugli an seiner Seite, der auch sein Rennmechaniker werden könnte. Diese neue Partnerschaft funktioniert ausgezeichnet. Bugli ist dieser Tage auch bei den Testfahrten in Lemberg mit dabei.

Die Strecke im «Motokros Center Lemberg pri Smarju» ist mittlerweile nicht wieder zu erkennen. Gajser hat zahlreiche, herrliche spektakulär zu fahrende Elemente eingebaut. Die Piste ähnelt in einigen Passagen ein wenig der Strecke von Matterley Basin mit vielen Bergauf- und Bergab-Sprüngen, die in das Gelände eingebettet sind. Die neue Piste zeigte Gajser in einem kurzen Video auf Instagram, das auch schon die Aufmerksamkeit des dreifachen MotoGP-Vizeweltmeisters Andrea Dovizioso auf sich zog.

Gajser trainiert bisher vorwiegend auf einer kleinen, privaten Bahn mit nur etwa 40 Sekunden Fahrzeit an einer Waldlichtung in der Nähe seines Elternhauses in Pecke.