Niederlande: Öffnungsperspektive ab Juli

Im Mai soll im niederländischen Oss die Motocross-WM beginnen, doch Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen sind weiterhin untersagt, auch wenn es nun eine klare Öffnungsperspektive gibt.

Am 23. Mai sollte nach dem aktuellen Kalender im niederländischen Oss die Motocross-WM beginnen. Doch auch in Benelux grassiert die Virusmutation B.1.1.7, so dass das aktuell in den Niederlanden geltende Veranstaltungsverbot bis zum 1. Juli 2021 verlängert wurde. Andererseits geht man in den Niederlanden davon aus, dass die Bevölkerung bis Juli durchgeimpft ist und man damit eine konkrete Öffnungsperspektive schaffen kann.

Bis Anfang Juli dürfen in den Niederlanden keine Großveranstaltungen mit Publikumspräsenz stattfinden. Betroffen sind neben Sportveranstaltungen namentlich auch Konzerte und Kongresse mit größeren Menschenansammlungen.

David Luongo, CEO von WM-Serienvermarkter 'Infront Moto Racing', bekräftigte erst vor wenigen Tagen, dass er auf Rennen vor Publikum an der Strecke setzt. Infront steht damit erneut vor der schwierigen Aufgabe, einen Kalender zu entwickeln, der für alle Beteiligten durchführbar und kostendeckend ist.