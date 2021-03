Der WM-Kalender 2021 bröckelt

Der WM-Lauf in Saint-Jean d'Angély wurde abgesagt, in den Niederlanden gilt ein Verbot von Menschenansammlungen bis Juli und im Kalender stehen noch Rennen in Indonesien, China, Türkei und Russland.

Am 10. Oktober sollte auf der legendären Strecke von Saint-Jean d'Angély der MXGP Of France ausgetragen werden, genau eine Woche nach dem geplanten Deutschland-Grand-Prix am 3. Oktober. Wie französische Medien berichten, haben die Organisatoren nun aber die Reißleine gezogen. «Leider sind die Risiken zu groß», erklärte Jean-Marie Boissonnot, Präsident des Veranstalters 'Moto-Club Angérien'. «Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt, die von Zuschauerzahlen von 3000, 5000 und 7000 ausgehen. Keine dieser Optionen war kostendeckend. Wir haben deshalb versucht, mit 'Infront Moto Racing' eine finanzielle Vereinbarung über die Höhe der Organisationsgebühren zu treffen. Auch die französische Föderation hat sich eingebracht, doch wir konnten keine Einigung erzielen. Ich hoffe sehr, dass wir 2022 wieder einen WM-Lauf haben. Unsere Beziehungen zu David Luongo [Anm.: CEO von Serienvermarkter 'Infront Moto Racing'] sind gut. Er versteht unsere Position. Der Termin am 10. Oktober steht nun zur Verfügung. Vielleicht kann ein anderer französischer Club einspringen, z.B. Ernée.»

Der aktuelle Kalender muss nun gleich aus mehreren Gründen aktualisiert werden, denn auch die Lage in Hinblick auf die Überseerennen und zwei geplante Veranstaltungen in Russland ist weiterhin ungeklärt.

Nach dem Urteil des internationalen Sportgerichtshofs CAS Ende 2020, dürfen bis Ende 2022 in Russland keine Rennen zu einer Motorrad-Weltmeisterschaft stattfinden. Russland wurde von der CAS wegen staatlich sanktionierten Dopings verurteilt.

Hinter den Kulissen wird weiterhin mit Hochdruck an Veranstaltungskonzepten für die Saison 2021 gestrickt. Bereits am Rande der Vorsaisonrennen zur offenen italienischen Motocrossmeisterschaft wurde über verschiedene terminliche Szenarien der Saison 2021 diskutiert. Infront erklärte in diesem Jahr mehrfach, WM-Rennen auf jeden Fall wieder mit Zuschauerpräsenz durchführen zu wollen.