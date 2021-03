WM-Kalender: Ist der Saisonstart im Mai realistisch?

Im Fahrerlager von Mantova war eine Unsicherheit zu spüren, ob der WM-Start im Mai angesichts der epidemiologischen Lage in Europa realistisch ist. Weitere Fragezeichen stehen hinter den Überseerennen in Asien.

Die Mutation B.1.1.7 grassiert weiter und hält Europa und Deutschland weiter im Würgegriff. Die Infektionszahlen steigen erneut mit exponentiellem Wachstum. Deutschland steht am Beginn einer dritten Infektionswelle.

Nach dem aktuellen Kalender soll die WM am 23. Mai im niederländischen Oss beginnen. In Italien ging am letzten Wochenende die internationale italienische Motocrossmeisterschaft zu Ende. David Luongo, CEO von WM-Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' bekräftigte zuletzt seinen festen Willen, die WM-Läufe in diesem Jahr mit Zuschauerpräsenz durchzuführen.

Im Fahrerlager der italienischen Meisterschaften, die einige Werksteams auch als Saisonvorbereitungsrennen nutzten, war eine allgemeine Unsicherheit zu bemerken, ob der Termin des WM-Starts im Mai tatsächlich realisierbar ist. Marnicq Bervoets, Stefan Everts und andere Persönlichkeiten äußerten sich diesbezüglich zurückhaltend. Auch die Abwesenheit von Protagonisten wie Tim Gajser, Antonio Cairoli oder Jeremy Seewer befeuerte diese Zweifel. Einhellig sprachen alle Beteiligten davon, dass die Saisonvorbereitung in diesem Jahr wegen der terminlichen Unklarheiten besonders schwierig ist.

Eine besondere Herausforderung ist das Halten des Leistungsniveaus der Hochleistungssportler über einen so langen Zeitraum hinweg. Nach dem aktuellen Kalenderupdate soll die WM erst Ende November enden.

Schwierig scheint auch die Lage in Hinblick auf die Überseerennen, die Anfang Juli in Indonesien stattfinden sollen. Indonesien ist vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland weiterhin als Risikogebiet eingestuft. Es gilt eine Einreisesperre.

Zur Zeit steht auch der China-Grand-Prix noch im Kalender 2021. Die epidemiologische Lage hat sich im Ursprungsland von COVID-19 zwar auf niedrigem Niveau stabilisiert, aber zur Zeit werden Einreisevisa nur zur «Durchführung notwendiger wirtschaftlicher, technologischer und sonstiger Vorhaben» ausgestellt. Ob ein Motocross-WM-Lauf als ein solches Vorhaben durchgeht, bleibt abzuwarten.

Für die Teams bedeutet das: Unsicherheiten in allen Bereichen. Doch die Situation ist für alle die gleiche. Die Saisonvorbereitung 2021 ist und bleibt ein Pokerspiel.