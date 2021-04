Alberto Forato (GASGAS): MXGP-Aufstieg beschlossen

Knapp zwei Monate vor dem geplanten Auftakt der Motocross-WM 2021 gibt es noch einen kurzfristigen Klassenwechsel zu vermelden: SM Action GASGAS schickt Alberto Forato nicht in der MX2, sondern in der MXGP an den Start.

Die Saisonvorbereitungsrennen der «Internazionali d’Italia» bestritt Alberto Forato noch in der Klasse MX2. Das war für den 21-jährigen Italiener aus dem SM Action GASGAS Racing Team Yuasa Battery eigentlich auch für die WM-Saison 2021 geplant. Nun steht aber fest, dass der Gesamtdritte der EMX250-Serie von 2019 schon in diesem Jahr den Sprung in die Königsklasse MXGP wagt.

«Das hat sich einfach so ergeben. Ich habe mir eines Abends überlegt, dass ich die Italienmeisterschaft vielleicht mit der 450er fahren möchte. Ich habe dann [Teammanager Emanuele] Giovanelli gefragt und der war einverstanden. Wir haben auch schon das erste Rennen absolviert», verwies Forato auf den Auftakt zur italienischen Prestige-Serie in Maggiora am 11. April. Dort belegte der GASGAS-Pilot auf seiner MC 450F im ersten Lauf hinter Weltmeister Tim Gajser (Honda) und Jeremy Van Horebeek (Beta) den dritten Rang. Im zweiten Lauf stürzte Forato in der ersten Runde und kam als Neunter ins Ziel.

Zu den Beweggründen für den kurzfristigen MXGP-Aufstieg erklärte der großgewachsene Forato (1,90 m und 94 kg) gegenüber SPEEDWEEK.com: «Wir wussten schon, dass mein Körperbau und mein Fahrstil besser zum 450er-Bike passen. Wir haben also darüber nachgedacht, denn früher oder später hätte ich sowieso in die MXGP wechseln müssen. Mir war es lieber, es schon in diesem Jahr zu tun, um Erfahrung zu sammeln und für das nächste Jahr eine gute Basis zu schaffen. Bei den 250ern wäre ich zu sehr benachteiligt gewesen, bei den Starts und generell.»

«Es war eine Last-Minute-Entscheidung. Ich bin damit aber sehr glücklich und jetzt versuchen wir, das Beste draus zu machen», ergänzte Forato, der die MX2-WM 2020 – noch auf der Husqvarna von Maddii – nach Verletzungen auf dem 16. Rang beendet hatte. Seine MX2-Bestleistung ist ein sechster Gesamtrang in Matterley Basin im Vorjahr.

Mit Blick auf sein Debüt in der Königsklasse meinte die italienische Frohnatur: «Das Ziel für dieses erste MXGP-Jahr ist, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Es wird sicher nicht einfach, denn die Fahrer in der MXGP sind echte Tiere. Man muss also Gas geben. Ich werde versuchen, viel Erfahrung für die Zukunft zu sammeln und so viele gute Rennen wie möglich zu zeigen.»

Termine Motocross-WM 2021, Stand 31.3.2021

13. Juni: MXGP Russland, Orlyonok

27. Juni: MXGP Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, 250

04. Juli: MXGP Italien, Maggiora, EMX125, EMX OPEN

11. Juli: MXGP Lettland, Kegums, EMX250, EMX OPEN

18. Juli: MXGP Niederlande, Oss, EMX250, EMX OPEN

25. Juli: MXGP Tschechien, Loket, WMX, OPEN, EMX2t

01. August: MXGP Flandern, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

15. August: MXGP Schweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August: MXGP Finnland, KymiRing, EMX250, EMX125

05. September: MXGP Türkei, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September: MXGP Sardinien, Riola Sardo, EMX65, EMX85

03. Oktober: MXGP Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober: MXGP Frankreich, TBA, EMX250, EMX125

17. Oktober: MXGP Spanien, Xanadu, WMX, EMX125

24. Oktober: MXGP Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober: MXGP Trentino, Pietramurata, WMX, EMX125

14. November: MXGP Argentinien, tba

28. November: MXGP Asien, Borobudur (Indonesien)

05. Dezember: MXGP Indonesien, Bali



Motocross der Nationen:

26. September - Mantua (ITA)