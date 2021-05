Jeffrey Herlings (KTM) will seine Taktik ändern

Nur wenige MX-Piloten können den Speed eines Jeffrey Herlings mitgehen, allerdings gehört der Red Bull KTM-Star auch zu den Piloten, die sich in ihrer Karriere mehrfach schwer verletzten.

Als Jeffrey Herlings die MXGP 2018 gewann, war das eine der beeindruckendsten und dominantesten Titelgewinne in der Geschichte der Motocross-Weltmeisterschaft. In den vergangenen beiden Jahren konnte der schnelle Niederländer wegen Verletzungen in Folge von Stürzen aber nicht an diese Überlegenheit anknüpfen.

Seit der Red Bull KTM-Pilot als 15-Jährige in die MX2-WM 2010 einstieg, hat er in jeder Saison GP-Siege erzielt. Selbst 2019 und 2020, als er wegen zweier Beinbrüche und einer Nackenverletzung nur bei insgesamt elf GP am Start stand, holte er zwei bzw vier Tagessiege!

Der 26-Jährige sagt, er priorisiere jetzt Punktesammeln und Konstanz für die anstehende MXGP 2021. Ähnliches hörte man vom Niederländer bereits vor der letzten Saison, dieses Mal befindet er sich jedoch in einer wesentlich besseren Verfassung, nachdem auch das stabilisierende Metall aus seinem rechten Fuß entfernt wurde. Die Fixierungen verursachten einen Mangel an Flexibilität und Gefühl und hatten einen Anteil an seinem Sturz am Ende der Saison in Italien.

Herlings will den Rekord von Stefan Everts von 101 GP-Siegen brechen – er steht aktuell bei 90 – erkennt nun aber die Notwendigkeit, seinen Appetit auf Siege zu zügeln.

«Offensichtlich ist es mir in den letzten Jahren nicht gelungen, an den meisten Rennen teilzunehmen. Das muss in diesem Jahr mein wichtigsten Ziel sein», betonte Herlings. «Ich muss überall präsent sein und ich weiß nicht, ob ich dann jedes Mal nah der Spitze sein werde. Aber wenn ich in jedem Rennen am Startgatter stehe, kann ich hoffentlich am Ende des Jahres in der Nähe des Podium sein.»

Herlings hat in den vergangenen fünf Jahren die meisten MXGP-Siege eingefahren (29 von 75).