Frankreich Grand-Prix in Lacapelle Marival?

Der Motorsportclub im südfranzösischen Lacapelle Marival verhandelt derzeit mit Serienvermarkter Infront Moto Racing über die Austragung des Frankreich-GPs im Oktober.

Das Rennen in Lacapelle Marival zählte bisher zu den Frühjahrsklassikern und zu den internationalen WM-Saisonvorbereitungsrennen. In diesem Jahr wurde diese Veranstaltung wegen der Covid-19-Situation abgesagt. Der ursprüngliche Frankreich Grand-Prix steht derzeit noch als 'tba' (noch bekanntzugeben) im WM-Kalender. Das ursprünglich in Saint-Jean-d'Angély vorgesehene Rennen am 10. Oktober wurde abgesagt.

Nun kommt Lacapelle Marival ins Gespräch. Der Club erklärt, dass er zur Zeit in Verhandlungen steht. «Wir befinden uns in intensiven Gesprächen mit der FFM [Anm: Französische Föderation], und Serienvermarkter Infront Moto Racing, um den Frankreich-Grand-Prix im Oktober durchführen zu können. Es ist noch nichts entschieden. Wir haben schon einige Erfahrungen mit 4 WM-Läufen für Seitenwagen und 2 MX3-WM-Läufen, aber die heutige WM hat eine ganz andere Dimension der Organisation erreicht. In den letzten Wochen haben wir die Möglichkeiten sorgfältig studiert. Die technischen, finanziellen und organisatorischen Herausforderungen sind gewaltig, aber unser Club und die Regionalpolitik ist motiviert. In ein paar Wochen werden wir mehr wissen.»

WM-Kalender, Stand 31.3.2021

13. Juni - MXGP of Russia, Orlyonok

27. Juni - MXGP of Great Britain, Matterley Basin, EMX125, EMX250

04. Juli - MXGP of Italy, Maggiora, EMX125, EMX OPEN

11. Juli - MXGP of Latvia, Kegums, EMX250, EMX OPEN

18. Juli - MXGP of Netherlands, Oss, EMX250, EMX OPEN

25. Juli - MXGP of Czech Republic, Loket, WMX, EMX OPEN, EMX2t

01. August - MXGP of Flanders, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

15. August - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August - MXGP of Finland, Iitti-Kymi-Ring, EMX250, EMX125

05. September - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September - MXGP Of Sardegna, Riola Sardo, EMX65, EMX85

03. Oktober - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober - MXGP of France, tba, EMX250, EMX125

17. Oktober - MXGP of Spain, Xanadu-Arroyomolinos, WMX, EMX125

24. Oktober - MXGP of Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober - MXGP of Trentino, Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - MXGP Of Asia, Borobudur (Indonesien)

05. Dezember - MXGP Of Indonesia, Bali

Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup