So tritt das neue MXGP-Team hostettler-Yamaha an

Das aggressive schwarz-blaue Design der Motorräder hat das neue hostettler Yamaha-Team bereits im Dezember präsentiert. Einen Monat vor dem Saisonauftakt der Motocross-WM zeigt man nun auch das Outfitt von Arnaud Tonus.

Als Schweizer Unternehmen ist der hostettler group die Unterstützung der heimischen Piloten wichtig und so sind gleich drei von vier Fahrern für die Motocross-WM 2021 Schweizer. In der MXGP treten mit Arnaud Tonus und Valentin Guillod zwei bekannte Namen an, dazu ergänzen der Tscheche Petr Polak (MX2-WM) und Joel Elsener (EMX250) das neu gegründete Team.

Die Motorräder von hostettler-Yamaha sind in schwarz gehalten, nur der Kotflügel, Cockpit und Lenkerschutz sind im typischen Yamaha-blau. Am Freitag veröffentlichte das in Brockel bei Bremen stationierte MX-Team die ersten Bilder seiner gesamten Mannschaft. Die Piloten haben Shirts in türkis oder weiß zur Auswahl; dazu kombiniert werden können Hosen in schwarz oder weiß.



Als Sponsor auf der Bekleidung prominent sichtbar sind die Schweizer-Uhrenmarke Tissot sowie die hostettler-Eigenmarke iXS.

Die hostettler ag ist seit über 50 Jahren Generalimporteur von Yamaha Motorrädern und Rollern für die Schweiz. Seit 1979 wird in der Fashion-Sparte unter der Eigenmarke iXS ein umfangreiches Sortiment in den Bereichen Bekleidung, Helme und Zubehör für Motorrad- bzw. für Fahrradbegeisterte angeboten.