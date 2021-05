Montevarchi: Tim Gajser besiegt Glenn Coldenhoff

Die Motocross-Veranstaltung zur italienischen Prestige-Meisterschaft in Montevarchi war stark besetzt und brachte in der 450er-Klasse mit Weltmeister Tim Gajser auch einen Favoriten-Sieg.

Tim Gajser hat auch seinen zweiten Renneinsatz in der Saison 2021 erneut erfolgreich beendet. Der Weltmeister der Klasse 450 sicherte sich in der 450-ccm-Klasse beide Laufsiege. Der 24-jährige Slowene war bereits im Qualifying der schnellste Mann auf der ehemaligen GP-Piste in der Nähe von Arrezzo.

Gajser, der bereits in Maggiora den Sieg geholt hatte, sicherte sich am Sonntagnachmittag auch in Montevarchi beide Laufsiege mit der neuen Honda. Der zweite Platz im Tagesklassement ging an den Niederländer Glenn Coldenhoff. Der Niederländer ist neu in der Yamaha-Werkstruppe und Teamkollege von Jeremy Seewer und dem aus der MX2-Klasse aufgestiegenen Briten Ben Watson.

Durchgang 1 gewann der Slowene bei besten Verhältnissen mit einer halben Minute Vorsprung vor Alessandro Lupino und Coldenhoff, den Lupino in der fünften Runde auf P2 verdrängte. Coldenhoff kämpfte sich im zweiten Lauf von P4 auf den zweiten Rang, überholte dabei Beta-Fahrer Jimmy Clochet. Gajser führte vom Start bis ins Ziel. Lupino kam als Dritter an vor Ex-450er-Weltmeister David Philippaerts (Yamaha).

Der dreifache ehemalige 125-ccm-Weltmeister Alessio «Chicco» Chiodi fuhr mit einer privaten Yamaha beide Mal in die Top-10. In der Gesamtwertung der Prestige-Serie führt nach drei Stationen KTM-Neuling Alessandro Lupino, der bisher im Gegensatz zu Gajser alle drei Events bestritten hat.