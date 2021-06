Jorge Prado (KTM): Kollisionen, Stürze und Pech

Mit einem 9-8-Ergebnis beendete Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado den Saisonauftakt in Orlyonok auf Gesamtrang 7. Er zog den 'holeshot' im ersten Lauf und stürzte in beiden Läufen.

Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado, der die letzte Saison nach einer Coronainfektion vorzeitig beenden musste, demonstrierte im ersten Lauf, dass er seine Qualitäten als Blitzstarter nicht verlernt hat.

Nach seinem 'holeshot' im ersten Lauf hätte er eigentlich das Rennen von der Spitze aus kontrollieren wollen. Doch es kam anders. «Nach der langen Rennpause war ich nervös. Ich beging gleich nach dem Start in der dritten Kurve einen Fehler und blieb in einer Spurrinne hängen.» Damit öffnete er die Tür für Titelverteidiger Tim Gajser (Honda). Der Slowene nutzte die Außenlinie und ging mit Schwung am Spanier vorbei in Führung.

«In Runde 2 rutschte mir das Hinterrad komplett weg und ich stürzte an einer Bergab-Passage. Viele Kontrahenten gingen vorbei, bevor ich das Rennen fortsetzen konnte.» Prado war außerhalb der Top-20 und kämpfte sich auf P9 zurück. «Das war keine leichte Aufgabe, weil auf der Strecke das Überholen schwierig ist.»

Im zweiten Lauf hatte Prado erneut Pech: «Schon in der ersten Kurve nach dem Start drückten mich ein paar Fahrer von der Strecke, so dass ich auf P12 zurückfiel.» Prado kämpfte sich Runde um Runde auf Rang 7 nach vorne. In Runde 13 erwischte es ihn am Zielhang, an jener Stelle, die in Russland zahlreichen Fahrern zum Verhängnis wurde, weil die Auffahrt am Kurvenausgang knüppelhart und rutschig war. Prado fiel mit auf P9 zurück und beendete das Rennen mit verbogenem Lenker auf Rang 8.

«Das war heute eines der schwierigsten Rennen meiner Karriere», stöhnte Prado. In der Gesamtwertung landete er auf Rang 7. «Ein Top-10-Ergebnis ist nicht das, was ich heute wollte, aber mehr konnte ich einfach nicht tun.»

Ergebnis Orlyonok:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-6

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 5-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-5

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 8-7

7. Jorge Prado (E), KTM, 25, 9-8

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 28-3

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 11-11

10. Antonio Cairoli (I), KTM, 20, 3-25

WM-Stand nach Runde 1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 50

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 40, (-10)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 37, (-13)

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 34, (-16)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 31, (-19)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 27, (-23)

7. Jorge Prado (E), KTM, 25, (-25)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 20, (-30)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 20, (-30)

10. Antonio Cairoli (I), KTM, 20, (-30)