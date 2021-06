WM-Kalenderupdate: Frankreich GP steht fest 17.06.2021 - 23:23 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © Thoralf Abgarjan Am 3. Oktober soll die Motocross-WM im Talkessel wieder vor Publikum stattfinden

Der Große Preis von Frankreich soll nach dem heute vorgelegten Kalenderupdate am 10. Oktober in Lacapelle Marival stattfinden. Das Rennen im schwedischen Uddevalla entfällt und das Rennen in Kegums wurde verschoben.