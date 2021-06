Pauls Jonass (GASGAS) nach Crash: «Sprit lief aus»

Der Saisonauftakt in Orlyonok verlief für GASGAS Werksfahrer Pauls Jonass gemischt: Crash und Ausfall im ersten Lauf und ein solider 3. Platz in Moto-2. Jonass zeigte, dass er den Speed der Spitze hat.

15 Monate ist es her, dass Pauls Jonass am Startgatter eines WM-Laufs stand. Zur Erinnerung: Der Lette startete letztes Jahr als Husqvarna-Werksfahrer in Matterley Basin (England) und Valkenswaard (Niederlande) und zog sich während der coronabedingten Unterbrechung der WM eine langwierige Rückenverletzung zu.

Lange war unklar, ob und wie es mit dem MX2-Weltmeister des Jahres 2017 weitergeht. Nachdem im letzten Jahr durchsickerte, dass Glenn Coldenhoff das GASGAS-Werksteam in Richtung Yamaha verlässt, kam die Fahrer-Rochade in Gang: Jonass wechselte ins Standing Construct GASGAS Werksteam und Thomas Kjer Olsen rückte aus der MX2-Klasse ins Husqvarna-Werksteam nach. Somit blieben Olsen und Jonass bei den beiden KTM-Tochterunternehmen Husqvarna und GASGAS unter Vertrag.

Jonass weiß: Nachdem er letztes Jahr komplett ausgefallen war, muss er in diesem Jahr abliefern, um im Business zu bleiben. Entsprechend motiviert ging er ins Rennen. Im ersten Lauf vielleicht etwas übermotiviert, denn er bremste in der ersten Kurve viel zu spät und krachte ins Heck von Ivo Monticelli (Kawasaki). Monticelli konnte weiterfahren, Jonass stürzte und riss Arnaud Tonus (Yamaha) mit zu Boden. Bei dem Sturz demolierte sich Jonass den Tank, so dass er die Box ansteuern und das Rennen beenden musste.

«Der Sprit lief aus dem Tank. Deshalb konnte ich nicht weiterfahren», erklärte Jonass enttäuscht. Im zweiten Lauf sollte es besser klappen: «Ich startete gut, befand mich in der Spitzengruppe und fuhr danach ein fehlerfreies Rennen. Vielleicht hätte ich noch etwas härter angreifen können, aber bei der rutschigen und harten Strecke wollte ich gleich beim ersten Rennen nicht zu viele Risiken eingehen», erklärte Jonass.

Mit Rang 3 hinter Gajser und Herlings im zweiten Lauf liegt Jonass nun mit 30 Punkten Rückstand zur Spitze an Platz 8 in der Tabelle.

WM-Stand nach Runde 1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 50

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 40, (-10)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 37, (-13)

4. Alessandro Lupino (I), KTM, 34, (-16)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 31, (-19)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 27, (-23)

7. Jorge Prado (E), KTM, 25, (-25)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 20, (-30)