Arminas Jasikonis (Husqvarna): Comeback nach Koma 01.07.2021 - 09:50 Von Adam Wheeler

Motocross-WM MXGP © Juan Pablo Acevedo Arminas Jasikonis ist körperlich ok, die Praxis fehlt aber

Für Arminas Jasikonis war das Rennwochenende in Matterley Basin der erste Schritt zur Rückkehr in die Motocross-WM MXGP. Der in Mantova 2020 schwer gestürzte Husqvarna-Pilot hat gemischte Gefühle.