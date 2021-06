Matterley: Antonio Cairoli (KTM) dominiert Lauf 1

Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli gewann mit einer überzeugenden Leistung den ersten MXGP-Lauf in Matterley Basin. Henry Jacobi (Honda) fiel nach einem Crash in der ersten Runde aus.

Zweite Runde der MXGP Motocross WM in Matterley Basin (England): Schon im Qualifying zeigte Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli, dass er sich auf dem Wiesenkurs von Winchester pudelwohl fühlt. Nach seinem Ausfall im zweiten Lauf von Orlyonok schien der Sizilianer noch motivierter als sonst. Er katapultierte seine KTM von der Pole-Position in eine gute Ausgangslage nach dem Start.

Den 'holeshot' gewann aber erneut Cairolis spanischer Teamkollege Jorge Prado. Doch bereits in der ersten Runde stellte Cairoli die Hackordnung wieder her und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Der Sizilianer gewann am Ende mit einem Vorsprung von 7,9 Sekunden vor Prado und Herlings.

«In der ersten Kurve rutschte mir etwas das Vorderrad weg, so dass ich etwas zurückstecken musste», erklärte Cairoli nach dem Rennen. «Ich wollte aber so schnell wie möglich an die Spitze, um gute Sicht zu haben, falls der Regen stärker geworden wäre.»

Die Regenfälle hielten sich glücklicherweise in Grenzen. Hinter Cairoli musste sich Jeffrey Herlings (KTM) erst in Position bringen und überholte seinen Landsmann Glenn Coldenhoff (Yamaha) mit einem entschlossenen Manöver. Dahinter brachte sich WM-Leader Tim Gajser (Honda) in Position. Doch der Titelverteidiger kam nicht in Schlagdistanz zu Herlings und beendete das Rennen auf P4.

Der deutsche JM Honda Pilot Henry Jacobi qualifizierte sich auf P13 für die Rennen. Sein Rückstand betrug 2,4 Sekunden zu Pole-Setter Cairoli. Im Rennen startete der Thüringer gut im Bereich der Top-10, stürzte aber schon in der ersten Runde und musste das Rennen erneut ohne Punkteausbeute aufgeben. Tom Koch (KTM) erreichte das Ziel auf P29 außerhalb der Punkteränge.

Die Schweizer zeigten eine solide Leistung: Mit Jeremy Seewer (Yamaha/P8) und Arnaud Tonus (Yamaha/P10) erreichten gleich zwei Piloten die Top-10. Valentin Guillod holte auf der Hostettler Yamaha einen weiteren WM-Punkt.

Husqvarna Werksfahrer Thomas Kjer Olsen stürzte auf P11 und fiel auf P14 zurück. Arminas Jasikonis startete erstmals nach seiner schweren Kopfverletzung in einen WM-Lauf, doch er ist von seinem Leistungsniveau vor dem Unfall noch sehr weit entfernt. Der Litauer qualifizierte sich mit 3,6 Sekunden Rückstand auf P21 für die Wertungsläufe und gab den ersten Lauf nach 6 Runden auf.

Auch Kawasaki-Werksfahrer Ivo Monticelli ist nach seinem Crash in Orlyonok noch nicht fit. Er qualifizierte sich mit 2,9 Sekunden Rückstand auf P19 und verfehlte auf P22 die Punkteränge.

Ergebnis Matterley Basin Moto 1:



1. Antonio Cairoli (I), KTM

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Alessandro Lupino (I), KTM

10. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

11. Ben Watson (GB), Yamaha

12. Kevin Strijbos (B), Yamaha

13. Brian Bogers (NL), GASGAS

14. Thomas Kjer Olsen (DK)Husqvarna

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta

16. Shaun Simpson (GB), KTM

17. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

18. Adam Sterry (GB), KTM

19. Alvin Östlund (SWE), Yamaha

20. Valentin Guillod (SUI), Yamaha

21. Jordi Tixier (F), KTM

22. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

23. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

24. Brent van Doninck (BL), Yamaha

...

29. Tom Koch (D), KTM

...

34. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

35. (DNF): Henry Jacobi (D), Honda