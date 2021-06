Honda-Fahrer Henry Jacobi: Horror-Sturz überstanden

Der deutsche Motocross-WM-Pilot Henry Jacobi sorgte mit einem furchterregenden Abflug im ersten Durchgang der MXGP-Klasse in Matterley Basin für Aufregung.

Henry Jacobi hat sich am Wochenende in Matterley Basin die ersten MXGP-WM-Zähler der Saison geholt, der Thüringer kam im zweiten Durchgang mit der Honda des Teams von Jacky Martens auf Platz 14.

Das war nahezu ein Wunder, denn der 24-Jährige fabrizierte im ersten Rennen in der Anfangsphase einen furchterregenden Abflug. Jacobi startete prächtig und kam im Bereich von Platz 7 an einen großen Aufwärts-Table-Top. Dort wurde er bei hohem Luftstand von seiner Honda getrennt und flog in der Luft mit einer Schraubenbewegung hinter seinem Bike her.



«Mir hat es die Beine von den Rasten gezogen und dann mich vom Motorrad. Ich bin mit dem Rücken auf dem Boden aufgeschlagen», schilderte Jacobi, dessen Motorrad beim Aufschlag Kawasaki-Werksfahrer Ivo Monticelli touchierte.

In der hektischen Anfangsphase hatte der Deutsche Glück, nicht von einem anderen Fahrer auf dem Boden liegend torpediert zu werden. Lange stand nicht fest, ob Jacobi den zweiten Durchgang würde bestreiten können. «Ich bin den zweiten Lauf dann mit Schmerzen gefahren und glücklich, dass ich Großbritannien gesund verlasse», fasste Jacobi zusammen.