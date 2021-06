Antonio Cairoli (KTM): Sieg beim England-Grand-Prix

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann Antonio Cairoli (KTM) den Grand-Prix Of Great Britain in Matterley Basin vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Jeffrey Herlings (KTM). Henry Jacobi (Honda) holt auf P14 WM-Punkte.

Zu Beginn des zweiten MXGP-Wertungslaufs begann es in Matterley Basin zu regnen. Den 'holeshot' gewann Romain Febvre (Kawasaki) knapp vor Prado, Cairoli und Gajser. Cairoli übernahm kurzzeitig die Führung, haderte aber mit seinem Abreißvisier und fiel zunächst auf P4 zurück.

Zwischenzeitlich hatte sich Jeffrey Herlings (KTM) an die Spitze zurückgekämpft und überholte Cairoli. Drei Runden lang musste sich Cairoli an die sich ständig ändernden Bedingungen gewöhnen, bevor er wieder in den Angriffsmodus umschalten konnte. Zuerst nahm er sich Herlings und Prado vor. Prado konnte seinen Speed der ersten Runden nicht über die Distanz gehen und wurde nach hinten durchgereicht. Kurz nachdem Cairoli an Herlings vorbeiging, rutschte er beim Absprung zum Zielhügel mit dem Hinterrad weg und sprang komplett quer ab. Um Haaresbreite konnte Herlings in dieser Situation eine Kollision mit Cairoli verhindern und Cairoli konnte diesen Sprung tatsächlich irgendwie noch abfangen. Nach dieser Warnung, versuchte der Sizilianer seinen dritten Rang kontrolliert über die Ziellinie zu bringen, um einen weiteren Ausfall wie in Russland zu vermeiden. Rang 3 genügte Cairoli am Ende zum Tagessieg. In der WM-Tabelle holte er deutlich auf und verbesserte sich von Rang 10 auf P4 und hat auf WM-Leader Gajser einen Rückstand von 28 Punkten.

«Mir fehlt es noch an Rennpraxis», gab Cairoli zu bedenken. «Nach meinen Verletzungen im letzten Jahr bin ich in diesem Jahr bislang kaum Rennen gefahren. Im zweiten Lauf war mir das Tempo am Anfang zu hoch und ich musste etwas zurückstecken. Am Ende ging es dann wieder etwas besser. Ich freue mich natürlich über diesen Sieg und nächste Woche sehen wir uns in Maggiora.»

WM-Leader Tim Gajser reihte sich ab der dritten Runde auf Platz 2 hinter dem führenden Febvre ein und kam dem Franzosen Meter um Meter näher. Als das Rennen in die letzten beiden Runden ging, griff der Titelverteidiger an und ging vorbei in Führung. Doch Febvre wollte diesen Laufsieg und wehrte sich nach Kräften. Er platzierte seinerseits gekonnte Überholmanöver. So ging es ein paarmal spannend hin und her. Am Ende setzte sich Gajser durch und stand mit einem 4-1-Ergebnis auf dem zweiten Platz des Grand-Prix-Podiums.

«Meine Abreißgläser waren am Ende des Rennens aufgebraucht und ich bekam Sichtprobleme», erklärte Gajser nach dem Rennen, der seine WM-Führung in England von 10 auf 15 Punkte ausbauen konnte. «Im ersten Lauf konnte man auf der Strecke schlecht überholen und im zweiten Lauf kam der Regen. Ich konnte trotzdem die WM-Führung behalten und ausbauen», freute sich der slowenische Titelverteidiger.

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre war mit dem Ausgang des Rennens enttäuscht und verfehlte das Podium knapp. Jeffrey Herlings wurde mit einem 3-4-Ergebnis Gesamt-Dritter. «Ich will bei jedem Rennen aufs Podium fahren. Das habe ich heute geschafft. Die Strecke war rutschig und man konnte leicht stürzen. Ich bin insgesamt ganz zufrieden, hoffe aber auf bessere Rennen», erklärte 'The Bullet'.

Der deutsche JM Honda Pilot Henry Jacobi holte im zweiten Lauf von Matterley Basin seine ersten WM-Punkte. Nach einem guten Start im Bereich der Top-10 wurde er im Rennen auf bis auf P14 durchgereicht und holte damit seine ersten 7 WM-Punkte. Das bedeutete für den Thüringer P18 in der Grand-Prix-Wertung und P22 in der WM-Tabelle. Seinem Ziel der Top-10 ist Jacobi damit ein kleines Stück nähergekommen. Tom Koch (KTM) verfehlte in beiden Rennen die Punkteränge.

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer wurde im zweiten Lauf Fünfter und rangiert in der WM-Tabelle nach 2 absolvierten Rennen auf P6 mit 33 Punkten Rückstand. Die beiden anderen Schweizer, Arnaud Tonus und Valentin Guillod (beide Yamaha) haderten mit den Bedingungen im zweiten Lauf und beendeten das Rennen auf den Plätzen 19 und 22.

Jeremy van Horebeek erreichte im zweiten Lauf von Matterley Basin mit dem Beta-Prototypen erstmals die Top-10. In der WM-Tabelle rangiert der Belgier auf Platz 11.

Ergebnis Matterley Basin Moto 2:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Jorge Prado (E), KTM

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Ben Watson (GB), Yamaha

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Thomas Kjer Olsen (DK)Husqvarna

13. Alessandro Lupino (I), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Kevin Strijbos (B), Yamaha

17. Brian Bogers (NL), GASGAS

18. Brent van Doninck (BL), Yamaha

19. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

20. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

21. Jordi Tixier (F), KTM

22. Valentin Guillod (SUI), Yamaha

23. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

24. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

...

32. Tom Koch (D), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Antonio Cairoli (I), KTM, 1-3

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-1

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 7-2

5. Jorge Prado (E), KTM, 2-7

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 6-6

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-5

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-9

9. Ben Watson (GB), Yamaha, 11-10

10. Alessandro Lupino (I), KTM, 9-13

...

18. Henry Jacobi (D), Honda, 35-14

WM-Stand nach Runde 2:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 93

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 78, (-15)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 73, (-20)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 65, (-28)

5. Jorge Prado (E), KTM, 61, (-32)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 60, (-33)

7. Alessandro Lupino (I), KTM, 54, (-39)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 50, (-43)

9. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 43, (-50)

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 42, (-51)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 39, (-54)

12. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 31, (-62)

...

22. Henry Jacobi (D), Honda, 7, (-86)

...

26. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 1, (-92)