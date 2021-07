Fix: Jeffrey Herlings (KTM) muss auf Loket verzichten

Die KTM 450 SX-F von Jeffrey Herlings bleibt in Loket unter dem Team-Zelt

Das Red Bull KTM Factory Team bestätigte am Freitag, dass Jeffrey Herlings nach dem in Oss erlittenen Schulterblattbruch auf die nächste MXGP-Runde im tschechischen Loket verzichten muss.

Bei der viel diskutierten Kollision mit Ivo Monticelli kurz nach dem Start des ersten MXGP-Laufs von Oss zog sich Jeffrey Herlings bekanntlich einen Bruch des linken Schulterblatts zu. Trotzdem gewann der Red Bull-KTM-Star das Rennen noch, ehe er die bittere Diagnose erhielt und im zweiten Lauf nicht mehr antreten konnte.

Nun ist klar, dass der 26-jährige Niederländer auch den anstehenden Tschechien-GP in Loket verpassen wird. Das teilte sein KTM-Team am Freitag mit. Weitere Scans hätten nämlich ergeben, dass die Fraktur am Schulterblatt doch ausgeprägter sei als ursprünglich angenommen.

«Ich habe im Alltag keine Schmerzen an der Schulter, aber Sport zu betreiben – und vor allem Motocross – ist dann doch eine andere Geschichte», erklärte der vierfache Weltmeister enttäuscht. «Wir werden Loket auslassen, mit dem Ziel, wieder zu 100 Prozent fit zu werden. Es ist schade und etwas, wofür mich keine Schuld trifft, aber so ist es nun mal.»

WM-Stand nach WM-Runde 4:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 166

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 143, (-23)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 143, (-23)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 143, (-23)

5. Jorge Prado (E), KTM, 132, (-34)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 113, (-53)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 104, (-62)

8. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 104, (-62)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 83, (-83)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 71, (-95)